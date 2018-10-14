У Нідерландах заявили, що перебувають у стані кібервійни з Росією

Таким чином вона прокоментувала інцидент, який стався в квітні поруч зі штаб-квартирою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі, коли чотири людини з російськими дипломатичними паспортами були затримані поруч з автомобілем, повним обладнання, необхідного для проведення кібератак. Як раніше заявляла Бейлевельд, йшлося про невдалу спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на сервери ОЗХЗ.

"Те, що сталося, дійсно небезпечно", - наводить слова Бейлевельд видання.

На запитання, чи можна назвати нинішній стан справ між двома країнами "кібервійною", вона відповіла: "Так, це той випадок".

"Ми повинні позбутися наївності в цій сфері та вжити заходів", - додала глава оборонного відомства Нідерландів.

Нагадаємо, Нідерланди працюють над новими санкціями проти відповідальних за кібератаки. Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок намагається змусити всі країни ЄС підтримати каральні заходи, які також стосуватимуться нещодавно висланих з країни російських шпигунів.