В Нидерландах заявили, что находятся в состоянии кибервойны с Россией

Таким образом она прокомментировала инцидент, который произошел в апреле рядом со штаб-квартирой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, когда четыре человека с российскими дипломатическими паспортами были задержаны рядом с автомобилем, полным оборудования, необходимого для проведения кибератак. Как ранее заявляла Бейлевельд, речь шла о неудачной попытке российских спецслужб осуществить кибератаки на серверы ОЗХО.

"То, что произошло, действительно опасно", - приводит слова Бейлевельд издание.

На вопрос, можно ли назвать нынешнее состояние дел между двумя странами "кибервойной", она ответила: "Да, это тот случай".

"Мы должны избавиться наивности в этой сфере и принять меры", - добавила глава оборонного ведомства Нидерландов.

Напомним, Нидерланды работают над новыми санкциями против ответственных за кибератаки. Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок пытается заставить все страны ЕС поддержать карательные меры, которые также будут касаться недавно высланных из страны российских шпионов.