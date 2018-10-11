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Нідерланди вимагають від партнерів з ЄС нових санкцій за російські кібератаки

Нідерланди вимагають від партнерів з ЄС нових санкцій за російські кібератаки

Київ • УНН

 • 7409 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Нідерланди працюють над новими санкціями проти відповідальних за кібератаки. Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок намагається змусити всі країни ЄС підтримати каральні заходи, які також стосуватимуться нещодавно висланих з країни російських шпигунів, передає УНН з посиланням на De Telegraaf.

Минулого тижня коаліційні партії виступили за впровадження санкцій проти чотирьох росіян, яких Нідерланди звинувачують у шпигунстві та підготовці кібератаки на комп’ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Для осіб, що потраплять під санкції, подорожі до європейських країни стануть неможливими, а їхні іноземні активи будуть заморожені.

Як пише видання, проблема наразі полягає в тому, що кібератаки ще не підпадають під умови європейських санкцій.

У випадку з Росією, зазначається, що крім економічних санкцій через анексію Криму та агресію на Сході України, застосовуються також персональні заходи проти 155 осіб та 44 організацій. Якщо голландські зусилля будуть успішними, пише видання, держави-члени ЄС також можуть впровадити покарання проти кібершпигунів, позбавивши їх доступу до країни або замороження банківських рахунків.

Так, зазначається, що накладання санкцій вимагає одностайної згоди усіх 28 країн Європейського Союзу. Минулого тижня під час візиту до Бухареста Блок просив підтримати цю ініціативу Румунію, яка наступного року головуватиме в ЄС. Після цього він звернувся з таким самим закликом до Польщі.

Партії D66 та CDA вимагають негайних заходів проти російських шпигунів.

“Після такої жорстокої і агресивної атаки на нашій території, ми не можемо дозволити, щоб ці четверо полетіли до Рима з дипломатичним паспортом, щоб зробити те саме”, — заявили в D66.

Нагадаємо, російські хакери, які намагалися викрасти дані Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі, ймовірно, також вчинили атаку у Бельгії.

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