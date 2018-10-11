Нидерланды требуют от партнеров по ЕС новых санкций за российские кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Нидерланды работают над новыми санкциями против ответственных за кибератаки. Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок пытается заставить все страны ЕС поддержать карательные меры, которые также будут касаться недавно высланных из страны российских шпионов, передает УНН со ссылкой на De Telegraaf.
На прошлой неделе коалиционные партии выступили за введение санкций против четырех россиян, которых Нидерланды обвиняют в шпионаже и подготовке кибератаки на компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Для лиц, попавших под санкции, поездки в европейские страны станут невозможными, а их иностранные активы будут заморожены.
Как пишет издание, проблема сейчас заключается в том, что кибератаки еще не подпадают под условия европейских санкций.
В случае с Россией, отмечается, что кроме экономических санкций за аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины, применяются также персональные меры против 155 человек и 44 организаций. Если голландские усилия будут успешными, пишет издание, государства-члены ЕС также могут внедрить наказание против кибершпионов, лишив их доступа в страну или заморозив банковские счета.
Так, отмечается, что наложение санкций требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского Союза. На прошлой неделе во время визита в Бухарест Блок просил поддержать эту инициативу Румынию, которая в следующем году будет председательствовать в ЕС. После этого он обратился с таким же призывом к Польше.
Партии D66 и CDA требуют немедленных мер против российских шпионов.
"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории, мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", - заявили в D66.
Напомним, российские хакеры, которые пытались похитить данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, вероятно, также совершили атаку в Бельгии.