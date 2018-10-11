Нидерланды требуют от партнеров по ЕС новых санкций за российские кибератаки

На прошлой неделе коалиционные партии выступили за введение санкций против четырех россиян, которых Нидерланды обвиняют в шпионаже и подготовке кибератаки на компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Для лиц, попавших под санкции, поездки в европейские страны станут невозможными, а их иностранные активы будут заморожены.

Как пишет издание, проблема сейчас заключается в том, что кибератаки еще не подпадают под условия европейских санкций.

В случае с Россией, отмечается, что кроме экономических санкций за аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины, применяются также персональные меры против 155 человек и 44 организаций. Если голландские усилия будут успешными, пишет издание, государства-члены ЕС также могут внедрить наказание против кибершпионов, лишив их доступа в страну или заморозив банковские счета.

Так, отмечается, что наложение санкций требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского Союза. На прошлой неделе во время визита в Бухарест Блок просил поддержать эту инициативу Румынию, которая в следующем году будет председательствовать в ЕС. После этого он обратился с таким же призывом к Польше.

Партии D66 и CDA требуют немедленных мер против российских шпионов.

"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории, мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", - заявили в D66.

Напомним, российские хакеры, которые пытались похитить данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, вероятно, также совершили атаку в Бельгии.