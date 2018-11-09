Австрия задержала полковника из-за шпионажа для РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Разведывательная служба Австрии раскрыла с международной помощью шпионскую деятельность с участием отставного офицера австрийской армии, который более 10 лет передавал секретные документы РФ. Об этом на своей странице Twitter написал представитель минобороны Австрии Михаэль Бауэр в пятницу, передает УНН.
"Военная разведка с помощью международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил за вооруженными силами (Австрии - ред.) И передавал документы России. В отношении него возбуждено дело", - говорится в заявлении Бауэра.
Как сообщал УНН, нидерландская военная разведка MIVD в прошлом месяце сообщила, что предотвратила вероятную кибератаку на ОЗХО, которую готовили российские спецслужбы. Кроме того, по информации СМИ, российские хакеры, которые пытались похитить данные ОЗХО в Гааге, также похитили доклад МИД Бельгии об Украине.
В Швейцарии задержали двух граждан РФ за планы хакерской атаки на WADA.
Позже минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые подозреваются в шпионаже для российских спецслужб.
Канада также присоединилась к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российских военных.