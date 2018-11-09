Росія викликала посла Австрії після заяв про шпигунство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Росія викликала посла Австрії в Москві Йоханнеса Айгнера через заяви Відня про шпигунство відставного офіцера австрійської армії на користь РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У МЗС викликали посла Австрії в Росії", - відзначили в МЗС РФ.
За даними видання, глава австрійського диппредставництва відвідає відомство в п'ятницю.
Нагадаємо, раніше в Австрії повідомили, що розвідувальна служба розкрила з міжнародною допомогою шпигунську діяльність за участю відставного офіцера австрійської армії, який більше 20 років передавав секретні документи РФ.
За інформацією ЗМІ, офіцер повинен був отримати за свою шпигунську діяльність близько 300 тис. євро.
Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії через підозру австрійського полковника в шпигунстві.