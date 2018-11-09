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Глава МИД Австрии, на свадьбу которой ездил Путин, отменила визит в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже, передает УНН со ссылкой на ORF.at.

Так, по информации портала, сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц (ÖVP) и министр обороны Марио Кунасек (FPÖ), выступая перед журналистами, заявили, что отставной полковник федеральной армии шпионил для России около 20 лет службы в армии. Сейчас его деятельность расследуют правоохранительные органы.

Отмечается, что накануне вечером Кунасек сообщил об этом деле министру иностранных дел страны Карин Кнайсль. Запланированная поездка министра иностранных дел в Москву 2 и 3 декабря была отменена.

Кроме того, российский дипломат был вызван сегодня утром в МИД Австрии, сообщили источники в дипведомстве изданию APA.

По информации другого издания Freitag-Ausgabe, офицер должен был получить за свою шпионскую деятельность около 300 тыс. евро.

Как сообщал УНН, минобороны Австрии сегодня сообщило о задержании полковника за шпионаж для РФ.

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