Голова МЗС Австрії, на весілля якої їздив Путін, скасувала візит до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії через підозру австрійського полковника в шпигунстві, передає УНН з посиланням на ORF.at.
Так, за інформацією порталу, сьогодні канцлер Австрії Себастьян Курц (ÖVP) і міністр оборони Маріо Кунасек (FPÖ), виступаючи перед журналістами, заявили, що відставний полковник федеральної армії шпигував для Росії близько 20 років служби в армії. Наразі його діяльність розслідують правоохоронні органи.
Зазначається, що напередодні ввечері Кунасек повідомив про цю справу міністру закордонних справ країни Карін Кнайсль. Запланована поїздка міністра закордонних справ до Москви 2 і 3 грудня була скасована.
Крім того, російського дипломата було викликано сьогодні вранці до МЗС Австрії, повідомили джерела в дипвідомстві виданню APA.
За інформацією іншого видання Freitag-Ausgabe, офіцер мав отримати за свою шпигунську діяльність близько 300 тис. євро.
Як повідомляв УНН, міноборони Австрії сьогодні повідомило про затримання полковника за шпигунство для РФ.