Россия вызвала посла Австрии из-за заявлений о шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Россия вызвала посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера из-за заявлений Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В МИД вызван посол Австрии в России", - отметили в МИД РФ.
По данным издания, глава австрийского диппредставительства посетит российское ведомство в пятницу.
Напомним, ранее в Австрии сообщили, что разведывательная служба раскрыла с международной помощью шпионскую деятельность с участием отставного офицера австрийской армии, который более 20 лет передавал секретные документы РФ.
По информации СМИ, офицер должен был получить за свою шпионскую деятельность около 300 тыс. евро.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже.