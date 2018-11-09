Россия вызвала посла Австрии из-за заявлений о шпионаже

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106934 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113862 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151557 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145718 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137069 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172121 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия вызвала посла Австрии из-за заявлений о шпионаже

Россия вызвала посла Австрии из-за заявлений о шпионаже

Киев  •  УНН

 • 10309 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Россия вызвала посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера из-за заявлений Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В МИД вызван посол Австрии в России", - отметили в МИД РФ.

По данным издания, глава австрийского диппредставительства посетит российское ведомство в пятницу.

Напомним, ранее в Австрии сообщили, что разведывательная служба раскрыла с международной помощью шпионскую деятельность с участием отставного офицера австрийской армии, который более 20 лет передавал секретные документы РФ.

По информации СМИ, офицер должен был получить за свою шпионскую деятельность около 300 тыс. евро.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже.

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