Затриманий у Австрії екс-полковник зізнався у шпигунстві для РФ

Як пише видання Die Presse, стежити за 70-річним шпигуном з міста Зальцбург почали після того, як Австрія отримала “підказку” від спецслужби “дружньої країни” кілька тижнів тому.

“Після цього йому були пред’явлені звинувачення. Він зробив зізнання та повністю визнав свою провину”, — пише видання.

Як повідомляє Kronen Zeitung, підозрюваний у шпигунстві полковник був надзвичайно професійним шпигуном: кожні два тижні він підтримував контакт з російським контактом “Юрієм”, шифрував свої послання за допомогою секретного коду та передавав дані по супутниковому зв’язку росіянам.

“Полковник мав передавати якомога більше конфіденційних даних про авіацію Австрії, про артилерійські системи та їх розміщення”, — пише видання.

Зазначається, що він також передав Росії особисті дані багатьох високопоставлених офіцерів австрійської армії.

“Коли росіяни отримали інформацію про можливе розкриття свого шпигуна, він отримав наказ знищити всі матеріали, що можуть його викрити. Наші люди змогли запобігти цьому”, — повідомили джерела в Управлінні військової розвідки Австрії.

За інформацією спецслужб, полковник намагався припинити шпигунську діяльність в 2006 році, але російська служба цього не допустила.

“Ця шпигунська діяльність проти нейтральної країни абсолютно неприйнятна”, — сказав міністр оборони Австрії Маріо Кунасек.

Нагадаємо, сьогодні у міноборони Австрії заявили, що розвідувальна служба країни розкрила з міжнародною допомогою шпигунську діяльність за участю відставного полковника австрійської армії, який 1990-х років передавав секретні документи РФ.

Майже одразу з’явилось повідомлення про те, що глава МЗС Австрії на тлі шпигунського скандалу скасувала візит до РФ.

Пізніше сьогодні Росія викликала посла Австрії в Москві Йоханнеса Айгнера через заяви Відня.