Затриманий у Австрії екс-полковник зізнався у шпигунстві для РФ

ukru
Ексклюзив
12:16 • 43608 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 105376 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 95961 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 87508 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107043 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 120270 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73417 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81834 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 156387 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224957 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.2 м/с
57 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 147357 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 125652 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 112735 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 106731 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 79149 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 105379 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 120272 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 156388 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503242 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 10109 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50020 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54325 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190421 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185600 перегляди
Актуальне
Затриманий у Австрії екс-полковник зізнався у шпигунстві для РФ

Затриманий у Австрії екс-полковник зізнався у шпигунстві для РФ

Київ • УНН

 • 14639 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Затриманий у Австрії полковник, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку, зізнався у шпигунській діяльності на користь Росії. Про це сьогодні повідомили австрійські ЗМІ, передає УНН.

Як пише видання Die Presse, стежити за 70-річним шпигуном з міста Зальцбург почали після того, як Австрія отримала “підказку” від спецслужби “дружньої країни” кілька тижнів тому.

“Після цього йому були пред’явлені звинувачення. Він зробив зізнання та повністю визнав свою провину”, — пише видання.

Як повідомляє Kronen Zeitung, підозрюваний у шпигунстві полковник був надзвичайно професійним шпигуном: кожні два тижні він підтримував контакт з російським контактом “Юрієм”, шифрував свої послання за допомогою секретного коду та передавав дані по супутниковому зв’язку росіянам.

“Полковник мав передавати якомога більше конфіденційних даних про авіацію Австрії, про артилерійські системи та їх розміщення”, — пише видання.

Зазначається, що він також передав Росії особисті дані багатьох високопоставлених офіцерів австрійської армії.

“Коли росіяни отримали інформацію про можливе розкриття свого шпигуна, він отримав наказ знищити всі матеріали, що можуть його викрити. Наші люди змогли запобігти цьому”, — повідомили джерела в Управлінні військової розвідки Австрії.

За інформацією спецслужб, полковник намагався припинити шпигунську діяльність в 2006 році, але російська служба цього не допустила.

“Ця шпигунська діяльність проти нейтральної країни абсолютно неприйнятна”, — сказав міністр оборони Австрії Маріо Кунасек.

Нагадаємо, сьогодні у міноборони Австрії заявили, що розвідувальна служба країни розкрила з міжнародною допомогою шпигунську діяльність за участю відставного полковника австрійської армії, який 1990-х років передавав секретні документи РФ.

Майже одразу з’явилось повідомлення про те, що глава МЗС Австрії на тлі шпигунського скандалу скасувала візит до РФ.

Пізніше сьогодні Росія викликала посла Австрії в Москві Йоханнеса Айгнера через заяви Відня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08