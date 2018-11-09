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Задержанный в Австрии экс-полковник признался в шпионаже для РФ

Задержанный в Австрии экс-полковник признался в шпионаже для РФ

Киев  •  УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Задержанный в Австрии полковник, который с 1990-х годов работал на российскую военную разведку, признался в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сегодня сообщили австрийские СМИ, передает УНН.

Как пишет издание Die Presse, следить за 70-летним шпионом из города Зальцбург начали после того, как Австрия получила "подсказку" от спецслужбы "дружественной страны" несколько недель назад.

"После этого ему были предъявлены обвинения. Он сделал признание и полностью признал свою вину", - пишет издание.

Как сообщает Kronen Zeitung, подозреваемый в шпионаже полковник был чрезвычайно профессиональным шпионом: каждые две недели он поддерживал контакт с российским контактом "Юрием", шифровал свои послания с помощью секретного кода и передавал данные по спутниковой связи россиянам.

"Полковник должен был передавать как можно больше конфиденциальных данных об авиации Австрии, об артиллерийских системах и их размещении", - пишет издание.

Отмечается, что он также передал России личные данные многих высокопоставленных офицеров австрийской армии.

"Когда россияне получили информацию о возможном раскрытии своего шпиона, он получил приказ уничтожить все материалы, которые могут его разоблачить. Наши люди смогли предотвратить это", - сообщили источники в Управлении военной разведки Австрии.

По информации спецслужб, полковник пытался прекратить шпионскую деятельность в 2006 году, но российская служба этого не допустила.

"Эта шпионская деятельность против нейтральной страны абсолютно неприемлема", - сказал министр обороны Австрии Марио Кунасек.

Напомним, сегодня в Минобороны Австрии заявили, что разведывательная служба страны раскрыла с международной помощью шпионскую деятельность с участием отставного полковника австрийской армии, который с 1990-х годов передавал секретные документы РФ.

Почти сразу появилось сообщение о том, что глава МИД Австрии на фоне шпионского скандала отменила визит в РФ.

Позже сегодня Россия вызвала посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера из-за заявлений Вены.

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