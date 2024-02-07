Злочин без кари: скандальна ексчиновниця подорожує світом замість відповідальності за "збут" одеського онкоцентру

Ексчиновниця Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захарʼєва нещодавно відвідала Німеччину у складі делегації міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, повідомляє УНН.

На другому фото Одарій-Захарʼєва крайня справа.

Наразі вона займає посаду радниці міністра та директорки Українського медичного Центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Проте ще недавно Одарій-Захарʼєва очолювала сферу охорони здоровʼя Одеської області, де у розпал війни, у 2022 році разом з облрадою вирішила передати в приватні руки, на 49 років три корпуси хіміотерапії обласного онкоцентру, де лікувалися онкохворі.

Восени минулого року громада Одеси здійняла гучний скандал і корпуси онкоцентру повернули назад у власність громади. Проте досі жодної інформації з приводу покарання чиновників, які прийняли таке рішення - немає.

За інформацією обласної прокуратури, у жовтні минулого року відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб під час передачі майна онкоцентру в приватні руки. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області. Проте на запит УНН щодо покарання винних - інформація відсутня.