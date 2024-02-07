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Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 07:00  •  23665 просмотра

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Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.

Экс-чиновница Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает УНН.

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На втором фото Одарий-Захарьева крайняя справа.

Сейчас она занимает должность советника министра и директора Украинского медицинского Центра реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины. Однако еще недавно Одарий-Захарьева возглавляла сферу здравоохранения Одесской области, где в разгар войны, в 2022 году вместе с облсоветом решила передать в частные руки, на 49 лет три корпуса химиотерапии областного онкоцентра, где лечились онкобольные.

Осенью прошлого года громада Одессы подняла громкий скандал и корпуса онкоцентра вернули обратно в собственность громады. Однако до сих пор никакой информации по поводу наказания чиновников, которые приняли такое решение - нет.

По информации областной прокуратуры, в октябре прошлого года открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в пользу третьих лиц при передаче имущества онкоцентра в частные руки. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области. Однако на запрос УНН о наказании виновных - информация отсутствует.   

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.

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