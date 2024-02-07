Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра
Киев • УНН
Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.
Экс-чиновница Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает УНН.
На втором фото Одарий-Захарьева крайняя справа.
Сейчас она занимает должность советника министра и директора Украинского медицинского Центра реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины. Однако еще недавно Одарий-Захарьева возглавляла сферу здравоохранения Одесской области, где в разгар войны, в 2022 году вместе с облсоветом решила передать в частные руки, на 49 лет три корпуса химиотерапии областного онкоцентра, где лечились онкобольные.
Осенью прошлого года громада Одессы подняла громкий скандал и корпуса онкоцентра вернули обратно в собственность громады. Однако до сих пор никакой информации по поводу наказания чиновников, которые приняли такое решение - нет.
По информации областной прокуратуры, в октябре прошлого года открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в пользу третьих лиц при передаче имущества онкоцентра в частные руки. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области. Однако на запрос УНН о наказании виновных - информация отсутствует.
Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра
Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.
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