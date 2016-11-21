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Зіткнення біля споруджуваного нафтопроводу сталися у США

Зіткнення біля споруджуваного нафтопроводу сталися у США

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Північній Дакоті в США поліцейські застосували водомети проти групи з кількох сотень протестувальників проти прокладання трубопроводу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Серед протестувальників були в основному жителі індіанської резервації Стендінг-Рок, які стверджують, що будівництво зачіпає священні поховання.

У ніч на понеділок на мосту через Міссурі неподалік від індіанського поселення Кеннонболл відбулися зіткнення між поліцією і групою з приблизно 400 учасників протесту. Зіткнення почалися, коли активісти спробували розчистити міст, через який лежить найкоротший шлях від резервації до найближчого великого міста.

Як повідомляє місцева преса, міст перегородили поліцейські кілька тижнів тому, коли почалися протести проти прокладання в регіоні трубопроводу. На думку протестувальників, це було зроблено, щоб перешкодити жителям резервації потрапити в місто для проведення акцій протесту.

За вантажівками, як повідомляється, стояв поліцейський кордон. Активістам вдалося зрушити з місця одну з вантажівок, що перегородили міст, але поліцейські розцінили це як агресію і застосували спецзасоби.

Зіткнення тривали протягом всієї ночі. За їх підсумками повідомляється про одного арештованого. Активісти в соцмережах повідомляють також про "сотні" постраждалих від гумових куль і сльозогінного газу.

Проект трубопроводу довжиною в 1185 км, що веде з Північної Дакоти в Іллінойс, оцінюється в 3,7 млрд доларів. Основна частина трубопроводу вже побудована. На кордоні Дакоти і Міннесоти трубопровід повинен перетнути річку Міссісіпі, що і стало причиною конфлікту будівельників з жителями місцевої резервації племені Сіу.

Основна претензія активістів полягає в тому, що будучи прокладеною під Міссісіпі, вгору за течією від основної частини резервації, труба буде забруднювати воду в річці. Крім того, кажуть протестувальники, будівництво вже зайшло на священні землі, де Сіу ховають померлих. Активісти наполягають на зміні маршруту прокладення трубопроводу.

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