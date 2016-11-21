Столкновение у строящегося нефтепровода произошли в США

Среди протестующих были в основном жители индейской резервации Стэндинг-Рок, которые утверждают, что строительство затрагивает священные захоронения.

В ночь на понедельник на мосту через Миссури неподалеку от индейского поселения Кэннонболл произошли столкновения между полицией и группой из примерно 400 протестующих. Столкновения начались, когда активисты попытались расчистить мост, через который лежит кратчайший путь от резервации до ближайшего крупного города.

Как сообщает местная пресса, мост перегородили полицейские несколько недель назад, когда начались протесты против прокладки в регионе трубопровода. По мнению протестующих, это было сделано, чтобы помешать жителям резервации попасть в город для проведения акций протеста.

За грузовиками, как сообщается, стоял полицейский кордон. Активистам удалось сдвинуть с места один из грузовиков, что перегородили мост, но полицейские расценили это как агрессию и применили спецсредства.

Столкновения продолжались в течение всей ночи. По их итогам сообщается об одном арестованном. Активисты в соцсетях сообщают также о "сотнях" пострадавших от резиновых пуль и слезоточивого газа.

Проект трубопровода длиной в 1185 км, ведущей из Северной Дакоты в Иллинойс, оценивается в 3,7 млрд. долларов. Основная часть трубопровода уже построена. На границе Дакоты и Миннесоты трубопровод должен пересечь реку Миссисипи, что и стало причиной конфликта строителей с жителями местной резервации племени Сиу.

Основная претензия активистов состоит в том, что будучи проложенной под Миссисипи, вверх по течению от основной части резервации, труба будет загрязнять воду в реке. Кроме того, говорят протестующие, строительство уже зашло на священные земли, где Сиу хоронят умерших. Активисты настаивают на изменении маршрута прокладки трубопровода.