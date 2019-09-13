Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" потрапила у реанімацію з набряком мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк стався набряк мозку на тлі важкої хвороби, яку в актриси виявили понад рік тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
"Акторка потрапила до московської лікарні понад два тижні тому — прямо з Польщі. Сьогодні вночі її перевели у реанімацію через різке погіршення стану", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, Заворотнюк поставили такий саме діагноз, як і Жанні Фріске (пухлина мозку – гліобластома) 4 роки тому.
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Зараз поруч з акторкою постійно перебуває її чоловік Петро Чернишов.
Нагадуємо, що 20 серпня померла народна артистка Росії Олександра Назарова, яка зіграла у серіалі "Моя прекрасна няня".