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Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" потрапила у реанімацію з набряком мозку

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" потрапила у реанімацію з набряком мозку

Київ • УНН

 • 16112 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк стався набряк мозку на тлі важкої хвороби, яку в актриси виявили понад рік тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

"Акторка потрапила до московської лікарні понад два тижні тому — прямо з Польщі. Сьогодні вночі її перевели у реанімацію через різке погіршення стану", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Заворотнюк поставили такий саме діагноз, як і Жанні Фріске (пухлина мозку – гліобластома) 4 роки тому.

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Зараз поруч з акторкою постійно перебуває її чоловік Петро Чернишов.

Нагадуємо, що 20 серпня померла народна артистка Росії Олександра Назарова, яка зіграла у серіалі "Моя прекрасна няня".

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