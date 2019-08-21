Померла акторка з серіалу "Моя прекрасна няня"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У віці 80 років 20 серпня померла народна артистка Росії Олександра Назарова. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Московського драматичного театру імені М. Н. Єрмолової.
"Тільки що прийшов гірку звістку: не стало дивовижної, чудової, унікальної Олександри Іванівни Назарової. Це непоправна втрата не тільки для нашого театру, а й для всього російського мистецтва", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково.
Назарова відома за ролями у серіалі "Бригада" і "Моя прекрасна няня". Грала у Центральному дитячому театрі у Москві, а також Московському драматичному театрі імені Єрмолової. У 2001 році їй було надано звання народної артистки Російської Федерації.
Нагадаємо, наприкінці липня помер російський актор Денис Кміт, який зіграв у радянській комедії "Спортлото-82".