Умерла актриса из сериала "Моя прекрасная няня"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В возрасте 80 годов 20 августа умер народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой.
Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении.
Отмечено, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Назарова известна по ролям в сериале "Бригада" и "Моя прекрасная няня". Играла в Центральном детском театре в Москве, а также Московском драматическом театре имени Ермоловой. В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.
Напомним, в конце июля умер российский актер Денис Кмит, сыгравший в советской комедии "Спортлото-82".