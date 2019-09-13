Звезда сериала "Моя прекрасная няня" попала в реанимацию с отеком мозга
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк произошел отек мозга на фоне тяжелой болезни, которую у актрисы обнаружили более года назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
"Актриса попала в московскую больницу более двух недель назад - прямо из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения положения", - говорится в сообщении.
По данным канала, Заворотнюк поставили такой же диагноз, как и Жанне Фриске (опухоль мозга - глиобластомы) 4 года назад.
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Сейчас рядом с актрисой постоянно находится ее муж Петр Чернышов.
Напоминаем, что 20 августа скончалась народная артистка России Александра Назарова, сыгравшая в сериале "Моя прекрасная няня".