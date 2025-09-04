Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків

$41.370.01
Ексклюзив
08:13 • 490 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 694 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
07:04 • 2748 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 18691 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 33393 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 37052 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 35791 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 63009 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27098 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 27482 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 268639 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 261032 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 258289 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 251741 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 16251 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:13 • 508 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 1670 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 18711 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 25913 перегляди
Ексклюзив

3 вересня, 11:49 • 63035 перегляди
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 63035 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марселу Ребелу де Соза
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Куп'янськ
УНН Lite
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 1164 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 11555 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 13863 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 16687 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 33925 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
The Washington Post
Tesla Model Y
BFM TV

Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Пенн Беджлі та його дружина Доміно Кірк оголосили про народження близнюків-хлопчиків. Для пари це вже не перший досвід батьківства.

Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків

Голлівудський актор Пенн Беджлі, відомий за ролями в серіалах "Пліткарка" та "Ти", разом із дружиною Доміно Кірк розповів про народження близнюків-хлопчиків. Подружжя оголосило про поповнення у сім’ї у теплій публікації в Instagram, пише УНН.

Деталі

38-річний Беджлі підтвердив новину у відео, де він рекламував свою нову книгу "Crushmore". Між іншим, актор зазначив, що бере "перерву на батьківство через народження близнюків". Камера в ролику перемістилася на маленькі ніжки одного з новонароджених, що одразу розчулило його шанувальників. Пост у соцмережі за кілька годин зібрав десятки тисяч вподобань.

Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні02.09.25, 16:48 • 3836 переглядiв

Дружина актора, 41-річна співачка Доміно Кірк, народила дітей у середу. Для пари це вже не перший досвід батьківства: вони виховують спільного п’ятирічного сина Джеймса, а також старшого сина Доміно та 16-річного Кассіуса від попередніх стосунків.

Про другу вагітність подружжя повідомило ще у лютому цього року, назвавши її "справжнім сюжетним поворотом". Тоді вони відверто зізналися, що були вражені новиною про близнюків. 

Ми приголомшені. Ми вражені

– написала тоді Доміно у своєму Instagram.

Беджлі, який грав Дена Хамфрі в культовій "Пліткарці" та виконував головну роль у психологічному трилері "Ти", неодноразово підкреслював, що прагне бути для своїх дітей прикладом. В інтерв’ю Access Hollywood він зізнався, що відчуває "великий тиск", адже для нього важливо виховати синів гідними людьми.

Таким чином, для актора, який останні роки асоціюється з образами складних і суперечливих персонажів, батьківство стало головною роллю – найтеплішою та найвідповідальнішою у його житті.

"Королева кетаміну" визнала себе винною у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі03.09.25, 15:29 • 2634 перегляди

Степан Гафтко

КультураУНН Lite