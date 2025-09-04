Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Київ • УНН
Пенн Беджлі та його дружина Доміно Кірк оголосили про народження близнюків-хлопчиків. Для пари це вже не перший досвід батьківства.
Голлівудський актор Пенн Беджлі, відомий за ролями в серіалах "Пліткарка" та "Ти", разом із дружиною Доміно Кірк розповів про народження близнюків-хлопчиків. Подружжя оголосило про поповнення у сім’ї у теплій публікації в Instagram, пише УНН.
Деталі
38-річний Беджлі підтвердив новину у відео, де він рекламував свою нову книгу "Crushmore". Між іншим, актор зазначив, що бере "перерву на батьківство через народження близнюків". Камера в ролику перемістилася на маленькі ніжки одного з новонароджених, що одразу розчулило його шанувальників. Пост у соцмережі за кілька годин зібрав десятки тисяч вподобань.
Дружина актора, 41-річна співачка Доміно Кірк, народила дітей у середу. Для пари це вже не перший досвід батьківства: вони виховують спільного п’ятирічного сина Джеймса, а також старшого сина Доміно та 16-річного Кассіуса від попередніх стосунків.
Про другу вагітність подружжя повідомило ще у лютому цього року, назвавши її "справжнім сюжетним поворотом". Тоді вони відверто зізналися, що були вражені новиною про близнюків.
Ми приголомшені. Ми вражені
Беджлі, який грав Дена Хамфрі в культовій "Пліткарці" та виконував головну роль у психологічному трилері "Ти", неодноразово підкреслював, що прагне бути для своїх дітей прикладом. В інтерв’ю Access Hollywood він зізнався, що відчуває "великий тиск", адже для нього важливо виховати синів гідними людьми.
Таким чином, для актора, який останні роки асоціюється з образами складних і суперечливих персонажів, батьківство стало головною роллю – найтеплішою та найвідповідальнішою у його житті.
