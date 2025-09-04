$41.370.01
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Пенн Бэджли и его жена Домино Кирк объявили о рождении мальчиков-близнецов. Для пары это уже не первый опыт родительства.

Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов

Голливудский актер Пенн Бэджли, известный по ролям в сериалах "Сплетница" и "Ты", вместе с женой Домино Кирк рассказал о рождении близнецов-мальчиков. Супруги объявили о пополнении в семье в теплой публикации в Instagram, пишет УНН.

Детали

38-летний Бэджли подтвердил новость в видео, где он рекламировал свою новую книгу "Crushmore". Между прочим, актер отметил, что берет "перерыв на отцовство из-за рождения близнецов". Камера в ролике переместилась на маленькие ножки одного из новорожденных, что сразу растрогало его поклонников. Пост в соцсети за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.

Жена актера, 41-летняя певица Домино Кирк, родила детей в среду. Для пары это уже не первый опыт отцовства: они воспитывают общего пятилетнего сына Джеймса, а также старшего сына Домино и 16-летнего Кассиуса от предыдущих отношений.

О второй беременности супруги сообщили еще в феврале этого года, назвав ее "настоящим сюжетным поворотом". Тогда они откровенно признались, что были поражены новостью о близнецах. 

Мы ошеломлены. Мы поражены

– написала тогда Домино в своем Instagram.

Бэджли, который играл Дэна Хамфри в культовой "Сплетнице" и исполнял главную роль в психологическом триллере "Ты", неоднократно подчеркивал, что стремится быть для своих детей примером. В интервью Access Hollywood он признался, что испытывает "большое давление", ведь для него важно воспитать сыновей достойными людьми.

Таким образом, для актера, который последние годы ассоциируется с образами сложных и противоречивых персонажей, отцовство стало главной ролью – самой теплой и ответственной в его жизни.

Степан Гафтко

КультураУНН Lite