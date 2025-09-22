Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
Київ • УНН
Актор Том Голланд був госпіталізований після невдалого трюку на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день", отримавши струс мозку. Зйомки призупинено на кілька тижнів, поки актор відновлюється.
Актора Тома Голланда, як повідомляється, доправили до лікарні після того, як трюк на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) пішов не так у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
"29-річний британський актор, ймовірно, вдарився головою після падіння на знімальному майданчику студії Leavesden Studios у Вотфорді", - ідеться у публікації.
Зйомки фільму Marvel вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, четвертого фільму про Людину-павука для зірки, були призупинені, оскільки актора доставили до лікарні каретою швидкої допомоги та лікували від струсу мозку.
Вважається, що зйомки зараз призупинено на кілька тижнів, поки Том одужує.
Батько Тома, Домінік, відвідав благодійну вечерю в Мейфері в неділю, підтвердивши, що його син буде відсутній на зйомках "деякий час".
Актор також був присутній на заході, позуючи для фотографій зі своєю 28-річною колегою та партнеркою Зендеєю.
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"04.08.25, 18:58 • 166795 переглядiв