Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда

Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 9384 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 23739 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 41272 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 52458 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59194 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56009 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 81739 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 88789 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64282 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Популярнi новини
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму 21 вересня, 21:38 • 4302 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21 вересня, 21:57 • 10467 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 9432 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 5176 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 5964 перегляди
Публікації
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 3148 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 55225 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 38182 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 81739 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 88789 перегляди
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 894 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 73223 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 96207 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 43858 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 43294 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Актор Том Голланд був госпіталізований після невдалого трюку на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день", отримавши струс мозку. Зйомки призупинено на кілька тижнів, поки актор відновлюється.

Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда

Актора Тома Голланда, як повідомляється, доправили до лікарні після того, як трюк на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) пішов не так у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

"29-річний британський актор, ймовірно, вдарився головою після падіння на знімальному майданчику студії Leavesden Studios у Вотфорді", - ідеться у публікації.

Зйомки фільму Marvel вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, четвертого фільму про Людину-павука для зірки, були призупинені, оскільки актора доставили до лікарні каретою швидкої допомоги та лікували від струсу мозку.

Вважається, що зйомки зараз призупинено на кілька тижнів, поки Том одужує.

Батько Тома, Домінік, відвідав благодійну вечерю в Мейфері в неділю, підтвердивши, що його син буде відсутній на зйомках "деякий час".

Актор також був присутній на заході, позуючи для фотографій зі своєю 28-річною колегою та партнеркою Зендеєю.

Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"04.08.25, 18:58 • 166795 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
благодійність