Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
Київ • УНН
Том Голланд поділився знімками зі зйомок четвертої частини "Людини-павука", прем'єра якої запланована на 31 липня 2026 року. Джон Бернтал приєднається до акторського складу, а Дестін Деніел Креттон виступить режисером.
Том Голланд поділився з фанатами ексклюзивними знімками зі знімального майданчика фільму "Spider-Man: Brand New Day" - четвертої частини саги про Людину-павука. Прем’єра стрічки запланована на 31 липня 2026 року, пише УНН.
Деталі
Том Голланд опублікував у своєму Instagram свіжі фотографії зі зйомок нового фільму "Людина-павук: Новий день". Фільм стане четвертою частиною саги й обіцяє продовжити історію Пітера Паркера.
Нагадаємо
Четверта частина фільму про Людину-павука отримала назву "Spider-Man: Brand New Day". Прем'єра запланована на 31 липня 2026 року, а зйомки розпочалися вже цього літа. З ким саме зіткнеться головний герой "Людині-павука 4", поки що залишається таємницею, хоча є певні чутки.
Зокрема американський актор Джон Бернтал, який з'являвся в кількох серіалах Marvel у ролі холоднокровного месника, відомого як Каратель, приєднається до Тома Голланда у фільмі "Людина-павук". Зазначається, що це буде останній фільм про Людину-павука від Sony та Marvel. Режисером стрічки є Дестін Деніел Креттон.