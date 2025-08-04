Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"
Киев • УНН
Том Холланд поделился снимками со съемок четвертой части "Человека-паука", премьера которой запланирована на 31 июля 2026 года. Джон Бернтал присоединится к актерскому составу, а Дестин Дэниел Креттон выступит режиссером.
Том Холланд поделился с фанатами эксклюзивными снимками со съемочной площадки фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" - четвертой части саги о Человеке-пауке. Премьера ленты запланирована на 31 июля 2026 года, пишет УНН.
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Том Холланд опубликовал в своем Instagram свежие фотографии со съемок нового фильма "Человек-паук: Новый день". Фильм станет четвертой частью саги и обещает продолжить историю Питера Паркера.
Напомним
Четвертая часть фильма о Человеке-пауке получила название "Человек-паук: Совершенно новый день". Премьера запланирована на 31 июля 2026 года, а съемки начались уже этим летом. С кем именно столкнется главный герой "Человека-паука 4", пока остается тайной, хотя есть определенные слухи.
В частности, американский актер Джон Бернтал, который появлялся в нескольких сериалах Marvel в роли хладнокровного мстителя, известного как Каратель, присоединится к Тому Холланду в фильме "Человек-паук". Отмечается, что это будет последний фильм о Человеке-пауке от Sony и Marvel. Режиссером ленты является Дестин Дэниел Креттон.