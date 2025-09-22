$41.250.00
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 10595 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 24479 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 42030 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53048 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56237 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 82384 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 89385 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64403 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 59200 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Актер Том Холланд был госпитализирован после неудачного трюка на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Совершенно новый день", получив сотрясение мозга. Съемки приостановлены на несколько недель, пока актер восстанавливается.

Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда

Актера Тома Холланда, как сообщается, доставили в больницу после того, как трюк на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) пошел не так в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

"29-летний британский актер, вероятно, ударился головой после падения на съемочной площадке студии Leavesden Studios в Уотфорде", - говорится в публикации.

Съемки фильма Marvel стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, четвертого фильма о Человеке-пауке для звезды, были приостановлены, поскольку актера доставили в больницу каретой скорой помощи и лечили от сотрясения мозга.

Считается, что съемки сейчас приостановлены на несколько недель, пока Том выздоравливает.

Отец Тома, Доминик, посетил благотворительный ужин в Мейфэре в воскресенье, подтвердив, что его сын будет отсутствовать на съемках "некоторое время".

Актер также присутствовал на мероприятии, позируя для фотографий со своей 28-летней коллегой и партнершей Зендеей.

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
благотворительность