Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда

Актера Тома Холланда, как сообщается, доставили в больницу после того, как трюк на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) пошел не так в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

"29-летний британский актер, вероятно, ударился головой после падения на съемочной площадке студии Leavesden Studios в Уотфорде", - говорится в публикации.

Съемки фильма Marvel стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, четвертого фильма о Человеке-пауке для звезды, были приостановлены, поскольку актера доставили в больницу каретой скорой помощи и лечили от сотрясения мозга.

Считается, что съемки сейчас приостановлены на несколько недель, пока Том выздоравливает.

Отец Тома, Доминик, посетил благотворительный ужин в Мейфэре в воскресенье, подтвердив, что его сын будет отсутствовать на съемках "некоторое время".

Актер также присутствовал на мероприятии, позируя для фотографий со своей 28-летней коллегой и партнершей Зендеей.

