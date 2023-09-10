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Зінченко став автором 250 голу збірної України

Зінченко став автором 250 голу збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Матч проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024 став історичним для збірної України. Під час матчу українська збірна забила свій 250 гол в офіційних турнірах, повідомляє офіційний сайт УПЛ, передає УНН. 

Деталі

Відкривши рахунок у матчі зі збірною Англії, гравець лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко став автором 250-го голу збірної України в офіційних турнірах. У рамках чемпіонатів Європи українська команда забила 103 м'ячі, на чемпіонатах світу було забито 127 голів, а у Лізі націй – 20.

1-й гол збірної України в офіційному турнірі забив Сергій Коновалов, 50-м відзначився Андрій Воробей, 100-й м'яч на рахунку Олега Гусєва, 150-й гол забив Марко Девич, а позначку у 200 м'ячів збірна перетнула завдяки Євгену Коноплянці.

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