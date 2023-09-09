Україна та Англія зіграли внічию у кваліфікації Євро-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Уперше у відборі Євро-2024 українська збірна зіграла внічию. Збірні України та Англії завершили матч у польському Вроцлаві з рахунком 1:1. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
З початку року це вже друга очна зустріч збірної України та Англії. У березні перемогу на лондонському "Вемблі" здобули англійці, завдяки голам Гаррі Кейна та Букайо Сака. Ці ж гравці вийшли й на поле у Вроцлаві.
Українська збірна натомість була без Руслана Маліновського — хавбека не викликали на тлі його переходу до італійського "Дженоа". Захисник Олександр Тимчик напередодні матчу вибув через м'язове запалення.
Хронологія матчу
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- У першому таймі Україна забила гол. На 26-й хвилині Олександр Зінченко відгукнувся в карній зоні на простріл Юхима Коноплі — 1:0.
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- Англійці продовжили чинити тиск на ворота Анатолія Трубіна. Перед вони забили гол у відповідь, коли Гаррі Кейн передачею від центра поля знайшов Кайла Вокера. Захисник "Ман Сіті" в карній зоні позбувся опіки Віталія Миколенка, обробив м'яч і поцілив у нижній кут.
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- Майже забив гол англієць Сака, автор м'яча в березневій зустрічі. В другому таймі партнер Зінченка в "Арсеналі" завдавав потужного удару з лінії штрафного, але поцілив у поперечину!
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- Удар Вокера так і залишився єдиним результативним в Англії. Підопічні Сергія Реброва успішно стримували суперника, що послабив тиск наприкінці зустрічі, й заробили залікове очко — 1:1.
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Доповнення
У турнірній таблиці, здобувши одне очко, Україна відірвалася від Італії на третьому місці вже на чотири бали. У вівторок, 12 вересня, команди зустрінуться в очному матчі в Мілані.
Група С. Турнірна таблиця
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- Англія — 13 очок (5 матчів), 16:2 (різниця голів)
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- Україна — 7 (4), 5:5
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- Італія — 3 (2), 3:2
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- Північна Македонія — 3 (3), 4:11
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- Мальта — 0 (4), 1:9
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Нагадаємо
Однозначним фаворитом поєдинку букмекери вважають збірну Англії. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом — 1,51, на нічию — 4,45, на перемогу збірної України — 7,20.