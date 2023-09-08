Україна-Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024, хто фаворит букмекерів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні, дев’ятого вересня, збірна Україна з футболу проведе четвертий матч у рамках відбору до Чемпіонату Європи-2024. Суперником української команди стане лідер нашої групи – збірна Англії, пише УНН.
Місце проведення, суддівська бригада, де дивитися
Матч відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні “Тарчинські Арена”. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Його дасть головний суддя з Болгарії Георгій Кабаков. Йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях — Мартін Маргаритов та Діян Валков, резервний арбітр — Нікола Попов.
В Україні матч можна буде подивитися на платформі MEGOGO та на всіх регіональних каналах “Суспільного”.
Ситуація в групі
Збірна України вже провела три матчі: поступила збірній Англії — 0:2, здобула вольову перемогу над Північною Македонією — 3:2 та мінімально обіграла Мальту — 1:0.
На даний момент перше місце у групі посідає збірна Англії, яка у 4 матчах набрала максимум очок — 12. На другому місці з 6 очками збірна України. Збірні Італії та Північної Македонії набрали по 3 очка. При цьому македонці провели вже три матчі, у італійців на одну гру менше.
П’яте місце посідає збірна Мальти, яка після чотирьох матчів не набрала жодного очка.
Однозначним фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважають збірну Англії. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом — 1,51, на нічию — 4,45, на перемогу збірної України — 7,20.
Нагадаємо
Підготовку до матчів з англійцями та італійцями збірна України розпочала 3 вересня.