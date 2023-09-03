Футбол: збірна України розпочала підготовку до відбірних матчів Євро-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Збірна України з футболу розпочала у Польщі підготовку до відбірних матчів Євро-2024 з Англією та Італією, повідомили у неділю в УАФ, пише УНН.
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"Національна збірна України прибула до Тшебниці під Вроцлавом, де готуватиметься до матчів відбору Євро-2024 з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня)", - ідеться у повідомленні.
Сьогодні ввечері головний тренер Сергій Ребров разом зі своїми помічниками проведе перше тренування.
Заняття розпочнеться о 17:45 за місцевим часом у футбольному центрі місцевого клубу.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер» Маямі, США), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія).
Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1» Дніпро), Арсеній Батагов («Зоря» Луганськ), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).