Футбол: сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам Евро-2024

Детали

"Национальная сборная Украины прибыла в Тшебницу под Вроцлавом, где будет готовиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября)", - говорится в сообщении.

Сегодня вечером главный тренер Сергей Ребров вместе со своими помощниками проведет первую тренировку.

Занятие начнется в 17:45 по местному времени в футбольном центре местного клуба.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — «Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).