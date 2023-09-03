Футбол: сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам Евро-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сборная Украины по футболу начала в Польше подготовку к отборочным матчам Евро-2024 с Англией и Италией, сообщили в воскресенье в УАФ, пишет УНН.
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"Национальная сборная Украины прибыла в Тшебницу под Вроцлавом, где будет готовиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября)", - говорится в сообщении.
Сегодня вечером главный тренер Сергей Ребров вместе со своими помощниками проведет первую тренировку.
Занятие начнется в 17:45 по местному времени в футбольном центре местного клуба.
Состав национальной сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).
Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — «Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).