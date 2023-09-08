Украина-Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, сентября, сборная Украины по футболу проведет четвертый матч в рамках отбора к Чемпионату Европы-2024. Соперником украинской команды станет лидер нашей группы – сборная Англии, пишет УНН.

Место проведения, судейская бригада, где смотреть

Матч состоится в польском Вроцлаве на стадионе “Тарчински Арена”. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Его даст главный судья из Болгарии Георгий Кабаков. Ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях — Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный арбитр — Никола Попов.

В Украине матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO и на всех региональных каналах “Общественного”.

Ситуация в группе

Сборная Украины уже провела три матча: уступила сборной Англии — 0:2, одержала волевую победу над Северной Македонией — 3:2 и минимально обыграла Мальту — 1:0.

На данный момент первое место в группе занимает сборная Англии, которая в 4 матчах набрала максимум очков — 12. На втором месте с 6 очками сборная Украины. Сборные Италии и Северной Македонии набрали по 3 очка. При этом македонцы провели уже три матча, у итальянцев на одну игру меньше.
Пятое место занимает сборная Мальты, которая после четырех матчей не набрала ни одного очка.

Однозначным фаворитом сегодняшнего поединка букмекеры считают сборную Англии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом — 1,51, на ничью — 4,45, на победу сборной Украины — 7,20.

Напомним

Подготовку к матчам с англичанами и итальянцами сборная Украины начала 3 сентября.

Украинские Национальные Новости

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