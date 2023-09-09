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Украина и Англия сыграли вничью в квалификации Евро-2024

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Впервые в отборе Евро-2024 украинская сборная сыграла вничью. Сборные Украины и Англии завершили матч в польском Вроцлаве со счетом 1:1. Об этом сообщает Суспильне, пишет УНН.

Детали

С начала года это уже вторая очная встреча сборной Украины и Англии. В марте победу на лондонском "Уэмбли" одержали англичане, благодаря голам Гарри Кейна и Букайо Сака. Эти же игроки вышли и на поле во Вроцлаве.

Украинская сборная зато была без Руслана Малиновского — хавбека не вызвали на фоне его перехода в итальянский "Дженоа". Защитник Александр Тымчик накануне матча выбыл из-за мышечного воспаления.

Хронология матча

  • В первом тайме Украина забила гол. На 26-й минуте Александр Зинченко откликнулся в штрафной зоне на прострел Ефима Конопли — 1:0.
  • Англичане продолжили оказывать давление на ворота Анатолия Трубина. Перед они забили гол в ответ, когда Гарри Кейн передачей от центра поля нашел Кайла Уокера. Защитник "Ман Сити" в штрафной зоне избавился от опеки Виталия Миколенко, обработал мяч и попал в нижний угол.
  • Почти забил гол англичанин Сака, автор мяча в мартовской встрече. Во втором тайме партнер Зинченко в "Арсенале" наносил мощный удар с линии штрафной, но попал в перекладину!
  • Удар Уокера так и остался единственным результативным в Англии. Подопечные Сергея Реброва успешно сдерживали ослабившего давление в концовке встречи соперника и заработали зачетное очко — 1:1.
  • Дополнение

В турнирной таблице, добыв одно очко, Украина оторвалась от Италии на третьем месте уже на четыре балла. Во вторник, 12 сентября, команды встретятся в очном матче в Милане.

Группа С. Турнирная таблица

  • Англия — 13 очков (5 матчей), 16:2 (разница голов)
  • Украина — 7 (4), 5:5
  • Италия — 3 (2), 3:2
  • Северная Македония — 3 (3), 4:11
  • Мальта — 0 (4), 1:9

Напомним

Однозначным фаворитом поединка букмекеры считают сборную Англии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом — 1,51, на ничью — 4,45, на победу сборной Украины — 7,20.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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