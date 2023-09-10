Зинченко стал автором 250 гола сборной Украины

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Открыв счет в матче со сборной Англии, игрок лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко стал автором 250-го гола сборной Украины в официальных турнирах. В рамках чемпионатов Европы украинская команда забила 103 мяча, на чемпионатах мира было забито 127 голов, а в Лиге наций – 20.

1-й гол сборной Украины в официальном турнире забил Сергей Коновалов, 50-м отличился Андрей Воробей, 100-й мяч на счету Олега Гусева, 150-й гол забил Марко Девич, а отметку в 200 мячей сборная пересекла благодаря Евгению Коноплянке.

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