Жива розмова, теплі обійми: на Київщині відбулася зустріч військових і колишніх полонених
Київ • УНН
На Київщині відбулася зустріч для військових та колишніх полонених, організована Київською обласною радою та Уповноваженим з прав людини. Захід у Центрі реабілітації підтримала компанія МХП, яка надає комплексну допомогу ветеранам.
На початку серпня на Київщині відбулася неформальна зустріч для тих, хто повернувся з російського полону, а також для військовослужбовців, які проходять реабілітацію, передає УНН.
Деталі
Захід організувала Київська обласна рада та Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Ми хочемо побачити посмішку військових. Тому що вони пройшли надзвичайно складні етапи свого життя, і сьогодні ми зобов’язані створити їм необхідні умови для того, щоб вони себе відчули вдома, психологічно розслабилися і мали можливість поспілкуватися в теплій атмосфері
Зустріч відбулася у Центрі реабілітації на базі Київської обласної клінічної лікарні. Організатори запевняють: такий формат стане регулярним, адже тут проходить реабілітацію багато військових та ветеранів, серед яких і колишні полонені.
Ми такі заходи будемо проводити на регулярній основі, тому що, наголошую, тут проходять реабілітацію велика кількість військових та тих, хто повернувся з російського полону
Фахівці Центру реабілітації приділяють особливу увагу індивідуальному підходу та створенню умов, де військові можуть відчути себе в безпеці.
Одним із партнерів заходу стала компанія МХП, яка з 2023 року впроваджує програму підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". Допомога охоплює широкий спектр підтримки — від юридичних консультацій до соціальної адаптації.
Це комплексна підтримка ветеранів, членів їх родин, яка включає в себе юридичну, психологічну, соціальну допомогу та їх адаптацію в соціальне життя
Координатори Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП працюють не лише з демобілізованими, а й безпосередньо на фронті. Це допомагає краще зрозуміти потреби та підготувати до повернення в цивільне життя.
Програма носить не просто формальний підхід, ми постійно спілкуємося з військовими, ми відвідуємо їх на фронті і тому, очевидно, що це наш обов’язок : докласти максимально зусиль щодо їх реінтеграції у мирне життя. Тому що в той період, коли вони нас захищають, ми маємо зробити все необхідне для того, щоб їм максимально комфортно ввійти в цииільне життя
У Центрі реабілітації переконані: відновлення має бути не лише фізичним, а й психологічним.
Такі заходи, які в нас проходять сьогодні, вони є дуже важливими. Тому що пацієнти нашого закладу мають відновитися не тільки фізично, а ще й ментально. В першу чергу їм потрібно відволіктися від тієї травми, від тої страшної трагедії, яка з ним сталася. Лікувальний процес значно краще відбувається, коли пацієнт перемикає свою ментальну зосередженість на якісь більш позитивні історії
Довідка
"МХП Поруч" — це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників компанії та жителів громад, де присутні підприємства МХП — зараз це 13 областей України.
Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни.