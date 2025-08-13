Жива розмова, теплі обійми: на Київщині відбулася зустріч військових і колишніх полонених

На початку серпня на Київщині відбулася неформальна зустріч для тих, хто повернувся з російського полону, а також для військовослужбовців, які проходять реабілітацію, передає УНН.

Деталі

Захід організувала Київська обласна рада та Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми хочемо побачити посмішку військових. Тому що вони пройшли надзвичайно складні етапи свого життя, і сьогодні ми зобов’язані створити їм необхідні умови для того, щоб вони себе відчули вдома, психологічно розслабилися і мали можливість поспілкуватися в теплій атмосфері - коментує в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

Зустріч відбулася у Центрі реабілітації на базі Київської обласної клінічної лікарні. Організатори запевняють: такий формат стане регулярним, адже тут проходить реабілітацію багато військових та ветеранів, серед яких і колишні полонені.

Ми такі заходи будемо проводити на регулярній основі, тому що, наголошую, тут проходять реабілітацію велика кількість військових та тих, хто повернувся з російського полону - додає Добрянський.

Фахівці Центру реабілітації приділяють особливу увагу індивідуальному підходу та створенню умов, де військові можуть відчути себе в безпеці.

Одним із партнерів заходу стала компанія МХП, яка з 2023 року впроваджує програму підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". Допомога охоплює широкий спектр підтримки — від юридичних консультацій до соціальної адаптації.

Це комплексна підтримка ветеранів, членів їх родин, яка включає в себе юридичну, психологічну, соціальну допомогу та їх адаптацію в соціальне життя - коментує керівник групи регіонального розвитку МХП Володимир Забела.

Координатори Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП працюють не лише з демобілізованими, а й безпосередньо на фронті. Це допомагає краще зрозуміти потреби та підготувати до повернення в цивільне життя.

Програма носить не просто формальний підхід, ми постійно спілкуємося з військовими, ми відвідуємо їх на фронті і тому, очевидно, що це наш обов’язок : докласти максимально зусиль щодо їх реінтеграції у мирне життя. Тому що в той період, коли вони нас захищають, ми маємо зробити все необхідне для того, щоб їм максимально комфортно ввійти в цииільне життя - додає Забела.

У Центрі реабілітації переконані: відновлення має бути не лише фізичним, а й психологічним.

Такі заходи, які в нас проходять сьогодні, вони є дуже важливими. Тому що пацієнти нашого закладу мають відновитися не тільки фізично, а ще й ментально. В першу чергу їм потрібно відволіктися від тієї травми, від тої страшної трагедії, яка з ним сталася. Лікувальний процес значно краще відбувається, коли пацієнт перемикає свою ментальну зосередженість на якісь більш позитивні історії - каже головний директор КНП КОР “Київська обласна клінічна лікарня” Дарина Мельник.

Довідка

"‎МХП Поруч" — це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників компанії та жителів громад, де присутні підприємства МХП — зараз це 13 областей України.

Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни.