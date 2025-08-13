$41.430.02
16:57 • 1642 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 8798 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 15685 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 21457 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 47504 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 54404 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 100213 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 49549 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 86523 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 31934 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жива розмова, теплі обійми: на Київщині відбулася зустріч військових і колишніх полонених

Київ • УНН

 • 2736 перегляди

На Київщині відбулася зустріч для військових та колишніх полонених, організована Київською обласною радою та Уповноваженим з прав людини. Захід у Центрі реабілітації підтримала компанія МХП, яка надає комплексну допомогу ветеранам.

Жива розмова, теплі обійми: на Київщині відбулася зустріч військових і колишніх полонених

На початку серпня на Київщині відбулася неформальна зустріч для тих, хто повернувся з російського полону, а також для військовослужбовців, які проходять реабілітацію, передає УНН.

Деталі

Захід організувала Київська обласна рада та Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми хочемо побачити посмішку військових. Тому що вони пройшли надзвичайно складні етапи свого життя, і сьогодні ми зобов’язані створити їм необхідні умови для того, щоб вони себе відчули вдома, психологічно розслабилися і мали можливість поспілкуватися в теплій атмосфері 

- коментує в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

Зустріч відбулася у Центрі реабілітації на базі Київської обласної клінічної лікарні. Організатори запевняють: такий формат стане регулярним, адже тут проходить реабілітацію багато військових та ветеранів, серед яких і колишні полонені.

Ми такі заходи будемо проводити на регулярній основі, тому що, наголошую, тут проходять реабілітацію велика кількість військових та тих, хто повернувся з російського полону

 - додає Добрянський.

Фахівці Центру реабілітації приділяють особливу увагу індивідуальному підходу та створенню умов, де військові можуть відчути себе в безпеці.

Одним із партнерів заходу стала компанія МХП, яка з 2023 року впроваджує програму підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". Допомога охоплює широкий спектр підтримки — від юридичних консультацій до соціальної адаптації.

Це комплексна підтримка ветеранів, членів їх родин, яка включає в себе юридичну, психологічну, соціальну допомогу та їх адаптацію в соціальне життя 

- коментує керівник групи регіонального розвитку МХП Володимир Забела.

Координатори Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП працюють не лише з демобілізованими, а й безпосередньо на фронті. Це допомагає краще зрозуміти потреби та підготувати до повернення в цивільне життя.

Програма носить не просто формальний підхід, ми постійно спілкуємося з військовими, ми відвідуємо їх на фронті і тому, очевидно, що це наш обов’язок : докласти максимально зусиль щодо їх реінтеграції у мирне життя. Тому що в той період, коли вони нас захищають, ми маємо зробити все необхідне для того, щоб їм максимально комфортно ввійти в цииільне життя 

- додає Забела.

У Центрі реабілітації переконані: відновлення має бути не лише фізичним, а й психологічним.

Такі заходи, які в нас проходять сьогодні, вони є дуже важливими. Тому що пацієнти нашого закладу мають відновитися не тільки фізично, а ще й ментально. В першу чергу їм потрібно відволіктися від тієї травми, від тої страшної трагедії, яка з ним сталася.  Лікувальний процес значно краще відбувається, коли пацієнт перемикає свою ментальну зосередженість на якісь більш позитивні історії 

- каже головний директор КНП КОР “Київська обласна клінічна лікарня” Дарина Мельник.

Довідка

"‎МХП Поруч" — це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників компанії та жителів громад, де присутні підприємства МХП — зараз це 13 областей України.

Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни.

Лілія Подоляк

Суспільство
Україна