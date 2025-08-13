Живой разговор, теплые объятия: на Киевщине состоялась встреча военных и бывших пленных

$41.430.02
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 12809 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 18839 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 40509 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 47763 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 88111 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 44675 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 77556 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 79762 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 36014 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Главная
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 61687 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 34780 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 60642 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 39281 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 22423 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 79806 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 92454 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 65944 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 4444 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 19215 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 62712 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 81152 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 34536 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

Живой разговор, теплые объятия: на Киевщине состоялась встреча военных и бывших пленных

Киев • УНН

 • 788 просмотра

На Киевщине состоялась встреча для военных и бывших пленных, организованная Киевским областным советом и Уполномоченным по правам человека. Мероприятие в Центре реабилитации поддержала компания МХП, которая оказывает комплексную помощь ветеранам.

Живой разговор, теплые объятия: на Киевщине состоялась встреча военных и бывших пленных

В начале августа в Киевской области состоялась неформальная встреча для тех, кто вернулся из российского плена, а также для военнослужащих, проходящих реабилитацию, передает УНН.

Детали

Мероприятие организовали Киевский областной совет и Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мы хотим увидеть улыбку военных. Потому что они прошли чрезвычайно сложные этапы своей жизни, и сегодня мы обязаны создать им необходимые условия для того, чтобы они себя почувствовали дома, психологически расслабились и имели возможность пообщаться в теплой атмосфере 

- комментирует и.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

Встреча состоялась в Центре реабилитации на базе Киевской областной клинической больницы. Организаторы уверяют: такой формат станет регулярным, ведь здесь проходит реабилитацию много военных и ветеранов, среди которых и бывшие пленные.

Мы такие мероприятия будем проводить на регулярной основе, потому что, подчеркиваю, здесь проходят реабилитацию большое количество военных и тех, кто вернулся из российского плена

 - добавляет Добрянский.

Специалисты Центра реабилитации уделяют особое внимание индивидуальному подходу и созданию условий, где военные могут почувствовать себя в безопасности.

Одним из партнеров мероприятия стала компания МХП, которая с 2023 года внедряет программу поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". Помощь охватывает широкий спектр поддержки — от юридических консультаций до социальной адаптации.

Это комплексная поддержка ветеранов, членов их семей, которая включает в себя юридическую, психологическую, социальную помощь и их адаптацию в социальную жизнь 

- комментирует руководитель группы регионального развития МХП Владимир Забела.

Координаторы Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП работают не только с демобилизованными, но и непосредственно на фронте. Это помогает лучше понять потребности и подготовить к возвращению в гражданскую жизнь.

Программа носит не просто формальный подход, мы постоянно общаемся с военными, мы посещаем их на фронте и поэтому, очевидно, что это наш долг: приложить максимально усилий по их реинтеграции в мирную жизнь. Потому что в тот период, когда они нас защищают, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы им максимально комфортно войти в гражданскую жизнь 

- добавляет Забела.

В Центре реабилитации убеждены: восстановление должно быть не только физическим, но и психологическим.

Такие мероприятия, которые у нас проходят сегодня, они очень важны. Потому что пациенты нашего учреждения должны восстановиться не только физически, но и ментально. В первую очередь им нужно отвлечься от той травмы, от той страшной трагедии, которая с ним произошла.  Лечебный процесс значительно лучше происходит, когда пациент переключает свою ментальную сосредоточенность на какие-то более позитивные истории 

- говорит главный директор КНП КОР “Киевская областная клиническая больница” Дарина Мельник.

Справка

"МХП Поруч" — это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников компании и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП — сейчас это 13 областей Украины.

Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны.

Лилия Подоляк

Общество
Украина