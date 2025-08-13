Живой разговор, теплые объятия: на Киевщине состоялась встреча военных и бывших пленных

В начале августа в Киевской области состоялась неформальная встреча для тех, кто вернулся из российского плена, а также для военнослужащих, проходящих реабилитацию, передает УНН.

Детали

Мероприятие организовали Киевский областной совет и Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мы хотим увидеть улыбку военных. Потому что они прошли чрезвычайно сложные этапы своей жизни, и сегодня мы обязаны создать им необходимые условия для того, чтобы они себя почувствовали дома, психологически расслабились и имели возможность пообщаться в теплой атмосфере - комментирует и.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

Встреча состоялась в Центре реабилитации на базе Киевской областной клинической больницы. Организаторы уверяют: такой формат станет регулярным, ведь здесь проходит реабилитацию много военных и ветеранов, среди которых и бывшие пленные.

Мы такие мероприятия будем проводить на регулярной основе, потому что, подчеркиваю, здесь проходят реабилитацию большое количество военных и тех, кто вернулся из российского плена - добавляет Добрянский.

Специалисты Центра реабилитации уделяют особое внимание индивидуальному подходу и созданию условий, где военные могут почувствовать себя в безопасности.

Одним из партнеров мероприятия стала компания МХП, которая с 2023 года внедряет программу поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". Помощь охватывает широкий спектр поддержки — от юридических консультаций до социальной адаптации.

Это комплексная поддержка ветеранов, членов их семей, которая включает в себя юридическую, психологическую, социальную помощь и их адаптацию в социальную жизнь - комментирует руководитель группы регионального развития МХП Владимир Забела.

Координаторы Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП работают не только с демобилизованными, но и непосредственно на фронте. Это помогает лучше понять потребности и подготовить к возвращению в гражданскую жизнь.

Программа носит не просто формальный подход, мы постоянно общаемся с военными, мы посещаем их на фронте и поэтому, очевидно, что это наш долг: приложить максимально усилий по их реинтеграции в мирную жизнь. Потому что в тот период, когда они нас защищают, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы им максимально комфортно войти в гражданскую жизнь - добавляет Забела.

В Центре реабилитации убеждены: восстановление должно быть не только физическим, но и психологическим.

Такие мероприятия, которые у нас проходят сегодня, они очень важны. Потому что пациенты нашего учреждения должны восстановиться не только физически, но и ментально. В первую очередь им нужно отвлечься от той травмы, от той страшной трагедии, которая с ним произошла. Лечебный процесс значительно лучше происходит, когда пациент переключает свою ментальную сосредоточенность на какие-то более позитивные истории - говорит главный директор КНП КОР “Киевская областная клиническая больница” Дарина Мельник.

Справка

"МХП Поруч" — это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников компании и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП — сейчас это 13 областей Украины.

Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны.