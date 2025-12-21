"Життя перетворилося на пекло": біженці із суджі скаржаться путіну на свавілля чиновників

$42.340.00
20:13 • 2678 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 13730 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 23693 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 25141 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 39300 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 66480 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 72901 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44170 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37450 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39357 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Популярнi новини
Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль21 грудня, 11:51 • 5788 перегляди
20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у ПокровськуVideo21 грудня, 12:02 • 5480 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 13677 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 7310 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 16418 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 16499 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 40436 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 72901 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 111198 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 81276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 16115 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 18105 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 30393 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 52014 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 36056 перегляди
Актуальне
"Життя перетворилося на пекло": біженці із суджі скаржаться путіну на свавілля чиновників

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Мешканці курської області звернулися до путіна через скасування виплат та відсутність житлових сертифікатів. Тисячі родин залишаються без домівок, а їхнє життя перетворилося на пекло.

"Життя перетворилося на пекло": біженці із суджі скаржаться путіну на свавілля чиновників

Жителі суджанського району курської області записали відеозвернення до диктатора володимира путіна через критичну ситуацію в прикордонні. Люди вимагають особливого статусу та прискорення видачі житлових сертифікатів, оскільки тисячі родин досі залишаються без домівок. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.

Деталі

З початку сво ми одними з перших відчули на собі, що таке "війна", про яку читали тільки в книжках. Ми завжди свято вірили, що ворог буде розбитий і перемога буде за нами 

– наголошують автори звернення.

Головною причиною протесту стало скасування щомісячних виплат у 65 000 рублів, яке губернатор хінштейн пояснив "економічною стабілізацією". Біженці, які місяцями кочують пунктами тимчасового розміщення, називають дії влади "бездушними".

росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21.12.25, 12:37 • 10480 переглядiв

Митарства по кабінетах чиновників муніципального та регіонального рівня перетворили наше життя на суцільне пекло 

– йдеться у документі. 

Попри публічність звернення, кремль залишив запитання жителів суджі без відповіді.

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20.12.25, 23:31 • 12428 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Війна в Україні