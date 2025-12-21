"Життя перетворилося на пекло": біженці із суджі скаржаться путіну на свавілля чиновників
Мешканці курської області звернулися до путіна через скасування виплат та відсутність житлових сертифікатів. Тисячі родин залишаються без домівок, а їхнє життя перетворилося на пекло.
Жителі суджанського району курської області записали відеозвернення до диктатора володимира путіна через критичну ситуацію в прикордонні. Люди вимагають особливого статусу та прискорення видачі житлових сертифікатів, оскільки тисячі родин досі залишаються без домівок. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.
Деталі
З початку сво ми одними з перших відчули на собі, що таке "війна", про яку читали тільки в книжках. Ми завжди свято вірили, що ворог буде розбитий і перемога буде за нами
Головною причиною протесту стало скасування щомісячних виплат у 65 000 рублів, яке губернатор хінштейн пояснив "економічною стабілізацією". Біженці, які місяцями кочують пунктами тимчасового розміщення, називають дії влади "бездушними".
Митарства по кабінетах чиновників муніципального та регіонального рівня перетворили наше життя на суцільне пекло
Попри публічність звернення, кремль залишив запитання жителів суджі без відповіді.
