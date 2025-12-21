"Жизнь превратилась в ад": беженцы из Суджи жалуются Путину на произвол чиновников
Киев • УНН
Жители Курской области обратились к Путину из-за отмены выплат и отсутствия жилищных сертификатов. Тысячи семей остаются без крова, а их жизнь превратилась в ад.
Жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину из-за критической ситуации в приграничье. Люди требуют особого статуса и ускорения выдачи жилищных сертификатов, поскольку тысячи семей до сих пор остаются без крова. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.
Подробности
С начала СВО мы одними из первых ощутили на себе, что такое "война", о которой читали только в книжках. Мы всегда свято верили, что враг будет разбит и победа будет за нами
Главной причиной протеста стала отмена ежемесячных выплат в 65 000 рублей, которую губернатор Хинштейн объяснил "экономической стабилизацией". Беженцы, месяцами кочующие по пунктам временного размещения, называют действия властей "бездушными".
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21.12.25, 12:37 • 10480 просмотров
Мытарства по кабинетам чиновников муниципального и регионального уровня превратили нашу жизнь в сплошной ад
Несмотря на публичность обращения, Кремль оставил вопросы жителей Суджи без ответа.
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12428 просмотров