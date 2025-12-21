"Жизнь превратилась в ад": беженцы из Суджи жалуются Путину на произвол чиновников

Жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину из-за критической ситуации в приграничье. Люди требуют особого статуса и ускорения выдачи жилищных сертификатов, поскольку тысячи семей до сих пор остаются без крова. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

С начала СВО мы одними из первых ощутили на себе, что такое "война", о которой читали только в книжках. Мы всегда свято верили, что враг будет разбит и победа будет за нами