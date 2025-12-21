$42.340.00
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 13743 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 23704 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 25151 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 39309 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 66486 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 72914 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44171 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37452 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39359 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 111207 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 81285 просмотра
Ракетный комплекс "Панцирь"

"Жизнь превратилась в ад": беженцы из Суджи жалуются Путину на произвол чиновников

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Жители Курской области обратились к Путину из-за отмены выплат и отсутствия жилищных сертификатов. Тысячи семей остаются без крова, а их жизнь превратилась в ад.

"Жизнь превратилась в ад": беженцы из Суджи жалуются Путину на произвол чиновников

Жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину из-за критической ситуации в приграничье. Люди требуют особого статуса и ускорения выдачи жилищных сертификатов, поскольку тысячи семей до сих пор остаются без крова. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

Подробности

С начала СВО мы одними из первых ощутили на себе, что такое "война", о которой читали только в книжках. Мы всегда свято верили, что враг будет разбит и победа будет за нами 

– отмечают авторы обращения.

Главной причиной протеста стала отмена ежемесячных выплат в 65 000 рублей, которую губернатор Хинштейн объяснил "экономической стабилизацией". Беженцы, месяцами кочующие по пунктам временного размещения, называют действия властей "бездушными".

россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21.12.25, 12:37 • 10480 просмотров

Мытарства по кабинетам чиновников муниципального и регионального уровня превратили нашу жизнь в сплошной ад 

– говорится в документе. 

Несмотря на публичность обращения, Кремль оставил вопросы жителей Суджи без ответа.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12428 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Война в Украине