Жителі тимчасово окупованих територій передали привітання з Новим роком для України

Центр національного спротиву оприлюднив привітання від українців, які перебувають у захоплених росіянами містах. На офіційному Телеграм-каналі Центру опублікували фото із символічними привітаннями з різних населених пунктів, що наразі знаходяться під окупацією, пише УНН.

Деталі

Попри поточну ситуацію в регіонах, місцеві жителі змогли передати слова підтримки та святкові побажання. У Центрі національного спротиву повідомили, що українці залишаються відданими своїй державі.

Українці на тимчасово окупованих територіях передають вітання з Новим роком із рідних міст. Попри тиск і репресії, вони залишаються з Україною та загадують одне спільне бажання – звільнення і повернення додому – йдеться у повідомленні Центру.

"Тост, один на всіх": Зеленський озвучив головне побажання українців на Новий рік