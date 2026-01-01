Жителі тимчасово окупованих територій передали привітання з Новим роком для України

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 5796 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 8174 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 8186 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 79332 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 96257 перегляди
31 грудня, 18:52 • 96257 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37898 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37513 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33196 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27074 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік
1 січня, 05:48 • 13576 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго
07:47 • 12810 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном
08:01 • 49339 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго
08:05 • 11014 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки
08:12 • 6702 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
11:39 • 6178 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 79267 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 48198 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
30 грудня, 11:23 • 85592 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
30 грудня, 10:14 • 83661 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харків
Сумська область
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
12:15 • 1896 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07 • 18956 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00 • 20715 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 48198 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46 • 21269 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Жителі тимчасово окупованих територій передали привітання з Новим роком для України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Центр нацспротиву оприлюднив новорічні привітання від українців з тимчасово окупованих територій. Мешканці захоплених міст передали слова підтримки та святкові побажання, демонструючи відданість Україні.

Жителі тимчасово окупованих територій передали привітання з Новим роком для України

Центр національного спротиву оприлюднив привітання від українців, які перебувають у захоплених росіянами містах. На офіційному Телеграм-каналі Центру опублікували фото із символічними привітаннями з різних населених пунктів, що наразі знаходяться під окупацією, пише УНН.

Деталі

Попри поточну ситуацію в регіонах, місцеві жителі змогли передати слова підтримки та святкові побажання. У Центрі національного спротиву повідомили, що українці залишаються відданими своїй державі.

Українці на тимчасово окупованих територіях передають вітання з Новим роком із рідних міст. Попри тиск і репресії, вони залишаються з Україною та загадують одне спільне бажання – звільнення і повернення додому 

– йдеться у повідомленні Центру.

"Тост, один на всіх": Зеленський озвучив головне побажання українців на Новий рік
01.01.26, 03:11 • 4246 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Новий рік
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна