Жителі тимчасово окупованих територій передали привітання з Новим роком для України
Київ • УНН
Центр нацспротиву оприлюднив новорічні привітання від українців з тимчасово окупованих територій. Мешканці захоплених міст передали слова підтримки та святкові побажання, демонструючи відданість Україні.
Центр національного спротиву оприлюднив привітання від українців, які перебувають у захоплених росіянами містах. На офіційному Телеграм-каналі Центру опублікували фото із символічними привітаннями з різних населених пунктів, що наразі знаходяться під окупацією, пише УНН.
Деталі
Попри поточну ситуацію в регіонах, місцеві жителі змогли передати слова підтримки та святкові побажання. У Центрі національного спротиву повідомили, що українці залишаються відданими своїй державі.
Українці на тимчасово окупованих територіях передають вітання з Новим роком із рідних міст. Попри тиск і репресії, вони залишаються з Україною та загадують одне спільне бажання – звільнення і повернення додому
