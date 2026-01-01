Жители временно оккупированных территорий передали поздравления с Новым годом для Украины

$42.350.03
ukenru
13:04 • 2242 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 5832 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 8208 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 8214 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 79373 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 96289 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 37901 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37516 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33197 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27075 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 13577 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 12813 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 49342 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 11015 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 6704 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 6262 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 79368 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 48272 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 85634 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 83706 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьков
Сумская область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 1990 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 18999 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 20752 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 48272 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21301 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

Жители временно оккупированных территорий передали поздравления с Новым годом для Украины

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Центр нацсопротивления обнародовал новогодние поздравления от украинцев с временно оккупированных территорий. Жители захваченных городов передали слова поддержки и праздничные пожелания, демонстрируя преданность Украине.

Жители временно оккупированных территорий передали поздравления с Новым годом для Украины

Центр национального сопротивления обнародовал поздравления от украинцев, находящихся в захваченных россиянами городах. На официальном Телеграм-канале Центра опубликовали фото с символическими поздравлениями из разных населенных пунктов, которые сейчас находятся под оккупацией, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на текущую ситуацию в регионах, местные жители смогли передать слова поддержки и праздничные пожелания. В Центре национального сопротивления сообщили, что украинцы остаются преданными своему государству.

Украинцы на временно оккупированных территориях передают поздравления с Новым годом из родных городов. Несмотря на давление и репрессии, они остаются с Украиной и загадывают одно общее желание – освобождение и возвращение домой 

– говорится в сообщении Центра.

"Тост, один на всех": Зеленский озвучил главное пожелание украинцев на Новый год

Степан Гафтко

Общество
Новый год
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина