Жители временно оккупированных территорий передали поздравления с Новым годом для Украины

Центр национального сопротивления обнародовал поздравления от украинцев, находящихся в захваченных россиянами городах. На официальном Телеграм-канале Центра опубликовали фото с символическими поздравлениями из разных населенных пунктов, которые сейчас находятся под оккупацией, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на текущую ситуацию в регионах, местные жители смогли передать слова поддержки и праздничные пожелания. В Центре национального сопротивления сообщили, что украинцы остаются преданными своему государству.

Украинцы на временно оккупированных территориях передают поздравления с Новым годом из родных городов. Несмотря на давление и репрессии, они остаются с Украиной и загадывают одно общее желание – освобождение и возвращение домой – говорится в сообщении Центра.

