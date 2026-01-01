Жители временно оккупированных территорий передали поздравления с Новым годом для Украины
Киев • УНН
Центр нацсопротивления обнародовал новогодние поздравления от украинцев с временно оккупированных территорий. Жители захваченных городов передали слова поддержки и праздничные пожелания, демонстрируя преданность Украине.
Центр национального сопротивления обнародовал поздравления от украинцев, находящихся в захваченных россиянами городах. На официальном Телеграм-канале Центра опубликовали фото с символическими поздравлениями из разных населенных пунктов, которые сейчас находятся под оккупацией, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на текущую ситуацию в регионах, местные жители смогли передать слова поддержки и праздничные пожелания. В Центре национального сопротивления сообщили, что украинцы остаются преданными своему государству.
Украинцы на временно оккупированных территориях передают поздравления с Новым годом из родных городов. Несмотря на давление и репрессии, они остаются с Украиной и загадывают одно общее желание – освобождение и возвращение домой
