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Журналісти піймали Рибалку на поширенні своєї псевдо-біографії – ЗМІ

Журналісти піймали Рибалку на поширенні своєї псевдо-біографії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 9760 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Народний депутат від фракції "РПЛ" Сергій Рибалка напередодні виборів активно зайнявся поширенням своєї лже-біографії на просторах Інтернету. Про це пише "Главред", передає УНН.

За даними видання, "депутат взявся публікувати свої оновлені біографічні дані на всіх сайтах, які пропонують довідки про політичних діячів".

28 лютого Рибалка оновив свою біографію на сайті Dosye.com. Пізніше і на порталі "Главреда".

"Примітно, що біографія нардепа викладена в максимально позитивній стосовно Рибалки тональності. Розміщення біографічної довідки характеризує нардепа як "активного політичного діяча" та "ініціатора низки важливих фінансових законопроектів". Однак на ділі все це далеке від правди", - зазначають журналісти.

Далі, ЗМІ аналізує інформацію, яку про себе представив Рибалка, наводячи аргументи на користь її неправдивості.

Нижче наведені приклади невідповідностей.

"Інформація, яку Рибалка про себе спотворив:

Після обрання у Верховну Раду за списками Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка перестав втручатися в роботу компанії SIGroup. Зараз бізнесом управляють родичі політика.

Правдиві дані про нардепа:

Рибалка активно втручається в діяльність своїх активів - про це він публічно говорив в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко. Крім того, в поїздці до США Рибалка відрекомендувався американським сенаторам як генеральний директор сімейної корпорації SIGroup.

... Інформація, яку Рибалка про себе спотворив:

За три роки роботи в комітеті ініціював підготовку низки законопроектів, орієнтованих на поліпшення функціонування економіки.

Правдиві дані про нардепа:

За два роки роботи тільки один документ авторства Рибалки став законом, і там він був лише співавтором поряд з іншими народними депутатами.

Крім цього, Рибалка приписував собі законопроекти, яких не розробляв. А згідно з рейтингом видання "Слово і діло", Рибалку визнали найбільшим популістом, який не виконує своїх обіцянок.

Інформація, яку Рибалка про себе спотворив:

... були підготовлені проекти законів про єдиний кредитний реєстр, про підвищення прозорості Національного банку, про стратегію розвитку державних банків, про систему захисту прав кредиторів, про реформування системи гарантування вкладів фізосіб, про регулювання діяльності ломбардів, ринку Форекс, а також про законодавче врегулювання ринку криптовалюти і правовий статус Майнінга, який повинен сприяти підвищенню ефективності впровадження в Україні технологій блокчейн.

Правдиві дані про нардепа:

Законопроект Рибалки про єдиний кредитний реєстр і профільний Комітет, і незабаром Парламент - провалили. Депутати віддали перевагу підтримаці альтернативного законопроекту, який ініціював КМУ.

Крім цього, законопроект Рибалки про нібито захист прав кредиторів - № 6027 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками і їх клієнтами" головним експертним управлінням ВР був розкритикований, і парламент не підтримав.

Законопроект Рибалки про регулювання діяльності ломбардів містив положення раніше проваленого аналогічного законопроекту авторства депутата Полякова. Документ Рада так і не ухвалила.

Законопроект Рибалки про форекс-дилерів розкритикували експерти ВР, а також провідні економісти країни.

Законопроект Рибалки про криптовалюти № 7183-1 розкритикували НБУ і ВР. Документ назвали популістським експерти Bitcoin Foundation. Низка депутатів публічно заявили про те, що не підтримуватимуть ініціативу радикала.

Примітно, що співавтором законопроекту про криптовалюти Рибалка зробив Анастасію Байбородіну, яка не має профільної освіти.

Колеги депутата по фракції розкритикували його за протягування своєї супутниці із закордонних поїздок до списків законодавців.

В цілому ж діяльність Рибалки у парламенті експерти оцінюють як "окозамилювання".

... Інформація, яку Рибалка про себе спотворив:

Рибалка активно комунікує з західними партнерами, зокрема з центральним офісом Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, Республіканським інститутом, USAID, Heritage Foundation і іншими, де обговорює хід українських реформ, а також питання боротьби з корупцією.

Правдиві дані про нардепа:

Насправді свої візити в США Рибалка замовляв у лобістів і оплатив 30 тисяч доларів за те, щоб з ним зустрілися американські сенатори", - пише "Главред".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, благодійні фонди депутата Рибалки засвітилися в криміналі на 100 млн грн.

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