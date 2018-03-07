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Журналисты поймали Рыбалку на распространении своей лже-биографии - СМИ

Журналисты поймали Рыбалку на распространении своей лже-биографии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9760 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат от фракции “РПЛ” Сергей Рыбалка в преддверии выборов активно занялся распространением своей лже-биографии на просторах Интернета. Об этом пишет “Главред”, передает УНН.

По данным издания, “депутат взялся публиковать свои обновленные биографические данные на всех сайтах, которые предлагают справки о политических деятелях”.

28 февраля Рыбалка обновил свою биографию на сайте Dosye.com. Позже и на портале “Главреда”.

“Примечательно, что биография нардепа изложена в максимально позитивной по отношению к Рыбалке тональности. Размещенные биографические справки характеризует нардепа как "активного политического деятеля“ и "инициатора ряда важных финансовых законопроектов". Однако на деле все это далеко от правды”, — отмечают журналисты.

Далее, СМИ анализирует информацию, которую о себе предоставил Рыбалка, приводя аргументы в пользу ее неправдивости.

Ниже примеры несоответствий.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил:

После избрания в Верховную Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка перестал вмешиваться в работу компании S.I.Group. Сейчас бизнесом управляют родственники политика.

Правдивые данные о нардепе:

Рыбалка активно вмешивается в деятельность своих активов — об этом он публично говорил в интервью журналистке Наталье Влащенко. Кроме того, в поездке в США Рыбалка рекомендовал себя американским сенаторам как генерального директора семейной корпорации S.I.Group.

... Информация, которую Рыбалка о себе исказил:

За три года работы в комитете инициировал подготовку ряда законопроектов, ориентированных на улучшение функционирования экономики.

Правдивые данные о нардепе:

За два года работы только один документ авторства Рыбалки стал законом, и там он был лишь соавтором наряду с другими народными депутатами.

Кроме этого, Рыбалка приписывал себе законопроекты, которых не разрабатывал. А согласно рейтингу издания “Слово і діло”, Рыбалку признали самым большим популистом, не исполняющим своих обещаний.

Информация, которую Рыбалка о себе исказил:

...были подготовлены проекты законов о едином кредитном реестре, о повышении прозрачности Национального банка, о стратегии развития государственных банков, о системе защиты прав кредиторов, о реформировании системы гарантирования вкладов физлиц, о регулировании деятельности ломбардов, рынка Форекс, а также о законодательном урегулировании рынка криптовалюты и правовом статусе майнинга, который должен способствовать повышению эффективности внедрения в Украине технологий блокчейн.

Правдивые данные о нардепе:

Законопроект Рыбалки о едином кредитном реестре и профильный Комитет, и вскоре парламент — провалили. Депутаты предпочли поддержать альтернативный законопроект, который инициировал КМУ.

Кроме этого, законопроект Рыбалки о якобы защите прав кредиторов — № 6027 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами” главным экспертным управлением ВР был раскритикован, и парламентом не поддержан.

Законопроект Рыбалки о регулировании деятельности ломбардов содержал положения ранее проваленного аналогичного законопроекта авторства депутата Полякова. Документ Радой так и не был принят.

Законопроект Рыбалки о форекс-дилерах был раскритикован экспертами ВР, а также ведущими экономистами страны.

Законопроект Рыбалки о криптовалютах № 7183-1 был раскритикован НБУ и ВР. Документ назвали популистским эксперты Bitcoin Foundation. Ряд депутатов публично заявили о том, что не будут поддерживать инициативу радикала.

Примечательно, что соавтором законопроекта о криптовалютах Рыбалка сделал Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования.

Коллеги депутата по фракции раскритиковали его за протягивание своей спутницы по заграничным поездкам в списки законодателей.

В целом же деятельность Рыбалки в парламенте эксперты оценивают как “очковтирательство”.

... Информация, которую Рыбалка о себе исказил:

Рыбалка активно коммуницирует с западными партнерами, в частности с центральным офисом Международного валютного фонда в Вашингтоне, Республиканским институтом, USAID, Heritage Foundation и другими, где обсуждает ход украинских реформ, а также вопросы борьбы с коррупцией.

Правдивые данные о нардепе:

На самом деле свои визиты в США Рыбалка заказывал у лоббистов и оплатил 30 тысяч долларов за то, чтобы с ним встретились американские сенаторы“, — пишет “Главред”.

Напомним, как сообщал УНН, благотворительные фонды депутата Рыбалки засветились в криминале на 100 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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