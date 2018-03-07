Журналисты поймали Рыбалку на распространении своей лже-биографии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат от фракции “РПЛ” Сергей Рыбалка в преддверии выборов активно занялся распространением своей лже-биографии на просторах Интернета. Об этом пишет “Главред”, передает УНН.
По данным издания, “депутат взялся публиковать свои обновленные биографические данные на всех сайтах, которые предлагают справки о политических деятелях”.
28 февраля Рыбалка обновил свою биографию на сайте Dosye.com. Позже и на портале “Главреда”.
“Примечательно, что биография нардепа изложена в максимально позитивной по отношению к Рыбалке тональности. Размещенные биографические справки характеризует нардепа как "активного политического деятеля“ и "инициатора ряда важных финансовых законопроектов". Однако на деле все это далеко от правды”, — отмечают журналисты.
Далее, СМИ анализирует информацию, которую о себе предоставил Рыбалка, приводя аргументы в пользу ее неправдивости.
Ниже примеры несоответствий.
“Информация, которую Рыбалка о себе исказил:
После избрания в Верховную Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка перестал вмешиваться в работу компании S.I.Group. Сейчас бизнесом управляют родственники политика.
Правдивые данные о нардепе:
Рыбалка активно вмешивается в деятельность своих активов — об этом он публично говорил в интервью журналистке Наталье Влащенко. Кроме того, в поездке в США Рыбалка рекомендовал себя американским сенаторам как генерального директора семейной корпорации S.I.Group.
... Информация, которую Рыбалка о себе исказил:
За три года работы в комитете инициировал подготовку ряда законопроектов, ориентированных на улучшение функционирования экономики.
Правдивые данные о нардепе:
За два года работы только один документ авторства Рыбалки стал законом, и там он был лишь соавтором наряду с другими народными депутатами.
Кроме этого, Рыбалка приписывал себе законопроекты, которых не разрабатывал. А согласно рейтингу издания “Слово і діло”, Рыбалку признали самым большим популистом, не исполняющим своих обещаний.
Информация, которую Рыбалка о себе исказил:
...были подготовлены проекты законов о едином кредитном реестре, о повышении прозрачности Национального банка, о стратегии развития государственных банков, о системе защиты прав кредиторов, о реформировании системы гарантирования вкладов физлиц, о регулировании деятельности ломбардов, рынка Форекс, а также о законодательном урегулировании рынка криптовалюты и правовом статусе майнинга, который должен способствовать повышению эффективности внедрения в Украине технологий блокчейн.
Правдивые данные о нардепе:
Законопроект Рыбалки о едином кредитном реестре и профильный Комитет, и вскоре парламент — провалили. Депутаты предпочли поддержать альтернативный законопроект, который инициировал КМУ.
Кроме этого, законопроект Рыбалки о якобы защите прав кредиторов — № 6027 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами” главным экспертным управлением ВР был раскритикован, и парламентом не поддержан.
Законопроект Рыбалки о регулировании деятельности ломбардов содержал положения ранее проваленного аналогичного законопроекта авторства депутата Полякова. Документ Радой так и не был принят.
Законопроект Рыбалки о форекс-дилерах был раскритикован экспертами ВР, а также ведущими экономистами страны.
Законопроект Рыбалки о криптовалютах № 7183-1 был раскритикован НБУ и ВР. Документ назвали популистским эксперты Bitcoin Foundation. Ряд депутатов публично заявили о том, что не будут поддерживать инициативу радикала.
Примечательно, что соавтором законопроекта о криптовалютах Рыбалка сделал Анастасию Байбородину, которая не имеет профильного образования.
Коллеги депутата по фракции раскритиковали его за протягивание своей спутницы по заграничным поездкам в списки законодателей.
В целом же деятельность Рыбалки в парламенте эксперты оценивают как “очковтирательство”.
... Информация, которую Рыбалка о себе исказил:
Рыбалка активно коммуницирует с западными партнерами, в частности с центральным офисом Международного валютного фонда в Вашингтоне, Республиканским институтом, USAID, Heritage Foundation и другими, где обсуждает ход украинских реформ, а также вопросы борьбы с коррупцией.
Правдивые данные о нардепе:
На самом деле свои визиты в США Рыбалка заказывал у лоббистов и оплатил 30 тысяч долларов за то, чтобы с ним встретились американские сенаторы“, — пишет “Главред”.
Напомним, как сообщал УНН, благотворительные фонды депутата Рыбалки засветились в криминале на 100 млн грн.