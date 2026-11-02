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Fox News

Жовтень у Києві став шостим найтеплішим за всю історію метеоспостережень

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Середня температура жовтня в Києві становила +11,8°C, перевищивши норму на 3,2°C. Опадів випало 122% місячної норми.

Жовтень у Києві став шостим найтеплішим за всю історію метеоспостережень

У Києві середньомісячна температура повітря у жовтні становила +11,8°С, що вище за кліматичну норму на 3,2°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

Так, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря у жовтні склала +11,8°С, що вище кліматичної норми на 3,2℃. 

Цьогорічний жовтень став шостим найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року.

Найхолодніше було 28 жовтня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,3°С. Найтепліше було 8 числа, коли максимальна температура підвищилась до +24,2°С. 

Опадів на проспекті Науки випало 56 мм, що становить 122 % місячної норми.

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Ольга Розгон

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Київ