Октябрь в Киеве стал шестым самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
Киев • УНН
Средняя температура октября в Киеве составила +11,8°C, превысив норму на 3,2°C. Осадков выпало 122% месячной нормы.
В Киеве среднемесячная температура воздуха в октябре составила +11,8°С, что выше климатической нормы на 3,2°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
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Так, по данным объединённой гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха в октябре составила +11,8°С, что выше климатической нормы на 3,2℃.
Нынешний октябрь стал шестым самым тёплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.
Холоднее всего было 28 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,3°С. Теплее всего было 8 числа, когда максимальная температура повысилась до +24,2°С.
Осадков на проспекте Науки выпало 56 мм, что составляет 122 % месячной нормы.
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