Жовква: деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації вимагають оновлень

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 9240 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 30066 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 80846 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 165444 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 197806 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175930 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168573 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114741 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89326 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 228464 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 53641 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 66044 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 75096 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33135 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 196244 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 228443 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 318111 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 481164 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 446 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33828 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46066 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50560 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Жовква: деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації вимагають оновлень

Київ • УНН

 • 21051 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Деякі положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері цифровізації потребують оновлення та актуалізації, оскільки з моменту підписання Угоди про асоціацію в 2014 році її положення, що стосуються цифровізації, багато в чому застаріли. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Ціфровізація", пише УНН.

Жовква: деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації вимагають оновлень

Як підкреслив Жовква, на сьогоднішній день Україна випереджає деякі країни ЄС в сфері діджіталізаціі, тому Угода про асоціацію з ЄС потребує оновлення. Він також зазначив, що Євросоюз позитивно оцінив рух України до Єдиного цифрового ринку.

Цитата:

"За два останні роки, Україна зробила такий стрибок вперед в сфері цифрового ринку, що нам потрібно цю Угоду переглядати в частині "цифри". Тому я звертаюся до наших європейських колег - переглянути додаток XVII до цієї Угоди, зафіксувати його в актуальному контексті", - зазначив Ігор Жовква.

Деталі

Він розповів, що на Саміті, який відбудеться в цьому році, "фіксуватимуть на папері певні досягнення і намічатимуть нові амбітні кроки".

Також Жовква відзначав, що Україна може поділитися з Євросоюзом своїм досвідом цифровізації державних послуг.

"Ми можемо багато чому навчити ЄС. Думаю, що одна тільки система "Дія" багато чого варта. І про це треба впевнено і сміливо говорити з нашими колегами", - сказав він.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, план інтеграції в цифровий ринок ЄС, який реалізує Україна, передбачає впровадження Європейського кодексу електронних комунікацій і посилення кібербезпеки.

"Кібербезпека - це загальний виклик і для України, і для держав - членів ЄС, і для всього світу. І Україна має позитивний досвід співпраці з ЄС в питанні кіберзахисту, зокрема під час виборів в 2019 році, щоб уникнути втручання в критичну інфраструктуру", - заявив Жовква.

Доповнення

У соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

Як заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27