Жовква: деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації вимагають оновлень

Як підкреслив Жовква, на сьогоднішній день Україна випереджає деякі країни ЄС в сфері діджіталізаціі, тому Угода про асоціацію з ЄС потребує оновлення. Він також зазначив, що Євросоюз позитивно оцінив рух України до Єдиного цифрового ринку.

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"За два останні роки, Україна зробила такий стрибок вперед в сфері цифрового ринку, що нам потрібно цю Угоду переглядати в частині "цифри". Тому я звертаюся до наших європейських колег - переглянути додаток XVII до цієї Угоди, зафіксувати його в актуальному контексті", - зазначив Ігор Жовква.

Деталі

Він розповів, що на Саміті, який відбудеться в цьому році, "фіксуватимуть на папері певні досягнення і намічатимуть нові амбітні кроки".

Також Жовква відзначав, що Україна може поділитися з Євросоюзом своїм досвідом цифровізації державних послуг.

"Ми можемо багато чому навчити ЄС. Думаю, що одна тільки система "Дія" багато чого варта. І про це треба впевнено і сміливо говорити з нашими колегами", - сказав він.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, план інтеграції в цифровий ринок ЄС, який реалізує Україна, передбачає впровадження Європейського кодексу електронних комунікацій і посилення кібербезпеки.

"Кібербезпека - це загальний виклик і для України, і для держав - членів ЄС, і для всього світу. І Україна має позитивний досвід співпраці з ЄС в питанні кіберзахисту, зокрема під час виборів в 2019 році, щоб уникнути втручання в критичну інфраструктуру", - заявив Жовква.

Доповнення

У соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

Як заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.