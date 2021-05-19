Жовква: деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації вимагають оновлень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Деякі положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері цифровізації потребують оновлення та актуалізації, оскільки з моменту підписання Угоди про асоціацію в 2014 році її положення, що стосуються цифровізації, багато в чому застаріли. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Ціфровізація", пише УНН.
Як підкреслив Жовква, на сьогоднішній день Україна випереджає деякі країни ЄС в сфері діджіталізаціі, тому Угода про асоціацію з ЄС потребує оновлення. Він також зазначив, що Євросоюз позитивно оцінив рух України до Єдиного цифрового ринку.
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"За два останні роки, Україна зробила такий стрибок вперед в сфері цифрового ринку, що нам потрібно цю Угоду переглядати в частині "цифри". Тому я звертаюся до наших європейських колег - переглянути додаток XVII до цієї Угоди, зафіксувати його в актуальному контексті", - зазначив Ігор Жовква.
Деталі
Він розповів, що на Саміті, який відбудеться в цьому році, "фіксуватимуть на папері певні досягнення і намічатимуть нові амбітні кроки".
Також Жовква відзначав, що Україна може поділитися з Євросоюзом своїм досвідом цифровізації державних послуг.
"Ми можемо багато чому навчити ЄС. Думаю, що одна тільки система "Дія" багато чого варта. І про це треба впевнено і сміливо говорити з нашими колегами", - сказав він.
За словами заступника керівника Офісу Глави держави, план інтеграції в цифровий ринок ЄС, який реалізує Україна, передбачає впровадження Європейського кодексу електронних комунікацій і посилення кібербезпеки.
"Кібербезпека - це загальний виклик і для України, і для держав - членів ЄС, і для всього світу. І Україна має позитивний досвід співпраці з ЄС в питанні кіберзахисту, зокрема під час виборів в 2019 році, щоб уникнути втручання в критичну інфраструктуру", - заявив Жовква.
Доповнення
У соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.
Як заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.