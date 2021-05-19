Жовква: некоторые положения Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере цифровизации требуют обновлений

Как подчеркнул Жовква, на сегодняшний день Украина опережает некоторые страны ЕС в сфере диджитализации, поэтому Соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Он также отметил, что Евросоюз положительно оценил движение Украины в Единый цифровой рынок.

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"За два последних года, Украина сделала такой скачок вперед в сфере цифрового рынка, нам нужно это Соглашение пересматривать в части "цифры". Поэтому я обращаюсь к нашим европейским коллегам - пересмотреть приложение XVII к настоящему Соглашению, зафиксировать его в актуальном контексте", - отметил Игорь Жовква.

Детали

Он рассказал, что на Саммите, который состоится в этом году, "будут фиксировать на бумаге определенные достижения и будут намечать новые амбициозные шаги".

Также Жовква отмечал, что Украина может поделиться с Евросоюзом своим опытом цифровизации государственных услуг.

"Мы можем многому научить ЕС. Думаю, что одна только система "Дея" многого стоит. И об этом надо уверенно и смело говорить с нашими коллегами", - сказал он.

По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, план интеграции в цифровой рынок ЕС, который реализует Украина, предусматривает внедрение Европейского кодекса электронных коммуникаций и усиление кибербезопасности.

"Кибербезопасность - это общий вызов и для Украины, и для государств - членов ЕС, и для всего мира. И Украина имеет положительный опыт сотрудничества с ЕС в вопросе киберзащиты, в частности во время выборов в 2019 году, чтобы избежать вмешательства в критическую инфраструктуру", - заявил Жовква.

Дополнение

В социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пока продолжается диалог с партнерами по НАТО относительно модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.