Жовква: некоторые положения Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере цифровизации требуют обновлений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Некоторые положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в сфере цифровизации требуют обновления и актуализации, поскольку с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году его положения, касающиеся цифровизации, во многом устарели. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", пишет УНН.
Как подчеркнул Жовква, на сегодняшний день Украина опережает некоторые страны ЕС в сфере диджитализации, поэтому Соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Он также отметил, что Евросоюз положительно оценил движение Украины в Единый цифровой рынок.
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"За два последних года, Украина сделала такой скачок вперед в сфере цифрового рынка, нам нужно это Соглашение пересматривать в части "цифры". Поэтому я обращаюсь к нашим европейским коллегам - пересмотреть приложение XVII к настоящему Соглашению, зафиксировать его в актуальном контексте", - отметил Игорь Жовква.
Детали
Он рассказал, что на Саммите, который состоится в этом году, "будут фиксировать на бумаге определенные достижения и будут намечать новые амбициозные шаги".
Также Жовква отмечал, что Украина может поделиться с Евросоюзом своим опытом цифровизации государственных услуг.
"Мы можем многому научить ЕС. Думаю, что одна только система "Дея" многого стоит. И об этом надо уверенно и смело говорить с нашими коллегами", - сказал он.
По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, план интеграции в цифровой рынок ЕС, который реализует Украина, предусматривает внедрение Европейского кодекса электронных коммуникаций и усиление кибербезопасности.
"Кибербезопасность - это общий вызов и для Украины, и для государств - членов ЕС, и для всего мира. И Украина имеет положительный опыт сотрудничества с ЕС в вопросе киберзащиты, в частности во время выборов в 2019 году, чтобы избежать вмешательства в критическую инфраструктуру", - заявил Жовква.
Дополнение
В социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.
Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пока продолжается диалог с партнерами по НАТО относительно модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.