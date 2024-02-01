Жорстокий акт насильства у США: син обезголовив батька та опублікував жахливе відео у соціальних мережах

Чоловік, якого ідентифікували як 32-річного Джастіна Мона, звинувачують у обезголовленні свого батька в Пенсільванії та розміщенні жахливого відео в Інтернеті. Про це передає The Associated Press, повідомляє УНН.

Деталі

В американському штаті Пенсильванія чоловік убив свого батька, а потім виклав в Інтернет жорстоке відео з відрубаною головою жертви. Згідно із заявою відповідного правоохоронного органу, злочин стався у вівторок ввечері (за місцевим часом) в місті Левіттаун, приблизно в 40 хвилинах їзди від Філадельфії. Рано вранці в середу (за місцевим часом), поліція заарештувала 32-річного Джастіна Мона, який наразі є підозрюваним у жорстокому вбивстві.

Фігуранта також звинувачують у зберіганні зброї, - він був затриманий без права на заставу. Слухання по цій справі призначено на 8 лютого. Очікується, що поліція і прокуратура оприлюднять додаткові подробиці на прес-конференції в п'ятницю.

Нагадаємо

В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею трупами. Підозрювані використовували підроблені документи, щоб отримати доступ до тіл померлих у лікарнях та будинках для людей похилого віку.

На Харківщині затримали літнього чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничну колію, щоб злочин сприйняли за самогубство.

Побив жінку сокирою та сховав тіло у ямі: під Києвом затримали зловмисника