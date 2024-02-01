Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях
Киев • УНН
Мужчина обезглавил своего отца в Пенсильвании и выложил видео отрубленной головы в социальные сети, после чего был арестован за жестокое убийство и владение оружием.
Мужчина, которого идентифицировали как 32-летнего Джастина Мона, обвиняют в обезглавливании своего отца в Пенсильвании и размещении ужасного видео в Интернете. Об этом передает The Associated Press, сообщает УНН.
Детали
В американском штате Пенсильвания мужчина убил своего отца, а затем выложил в Интернет жестокое видео с отрубленной головой жертвы. Согласно заявлению соответствующего правоохранительного органа, преступление произошло во вторник вечером (по местному времени) в городе Левиттаун, примерно в 40 минутах езды от Филадельфии. Рано утром в среду (по местному времени), полиция арестовала 32-летнего Джастина Мона, который в настоящее время является подозреваемым в жестоком убийстве.
Фигуранта также обвиняют в хранении оружия, - он был задержан без права на залог. Слушания по этому делу назначены на 8 февраля. Ожидается, что полиция и прокуратура обнародуют дополнительные подробности на пресс-конференции в пятницу.
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