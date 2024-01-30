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У Валенсії викрито злочинну мережу, яка займалася незаконним продажем трупів

У Валенсії викрито злочинну мережу, яка займалася незаконним продажем трупів

Київ • УНН

 • 30296 перегляди

В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею трупами. Підозрювані використовували підроблені документи, щоб отримати доступ до тіл померлих у лікарнях та будинках для людей похилого віку.

В Іспанії розкрили банду, яка, як кажуть, незаконно торгувала трупами: фігуранти підозрюються у підробці паперів та документів, щоб отримати тіла померлих у лікарнях і будинках престарілих, які потім були продані за 1200 євро кожне.

Про це передає УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Національна поліція ліквідувала в іспанській Валенсії злочинну мережу, пов'язану з продажем трупів. Згідно з прес-релізом поліції, опублікованим у понеділок, було заарештовано чотирьох осіб, іспанців за національністю, віком від 41 до 74 років.

Як вказується, підозрювані фальсифікували документацію з метою "викрадення тіл з лікарень і житлових будинків, щоб потім продати їх університетам для навчання за ціною 1200 євро за тіло".

Обвинувачені вибирали померлих людей, які не мали родичів, переважно іноземців, або які жили в небезпечних умовах

- йдеться в заяві Policía Nacional.

 Також повідомляється що наприклад похоронне бюро, яке бере участь у цій справі, зібрало з університетів понад 5000 євро за щонайменше одинадцять кремацій, які так і не були проведені.

Для підготовки та підвищення кваліфікації лікарів у медичних факультетах університетів, існує необхідність практичних заняттях з трупами. Можливо в Іспанії, не вистачає достатньої кількості трупів для цієї мети, пишуть ЗМІ.

Доповнення

На початку 2023 року Міністерство охорони здоров'я країни надіслало розпорядження про зміну протоколу дій, який упродовж трьох десятиліть застосовували в кількох державних лікарнях, і який давав змогу похоронним бюро управляти й реєструвати смерті, навіть створюючи свого роду опікунство. Було розірвано угоду з Асоціацією підприємств похоронних бюро Валенсії (Aseva), що об'єднувала понад десяток фірм. На теперішній час, усю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень родичами або близькими померлих, надсилають саме медичні працівники.

Два медичні факультети міста Валенсіа залежать від державного Університету Валенсії та приватного Католицького університету. Обидва підкреслили, що працюють з безпечними протоколами і не купують трупи, а лише приймають пожертви.

Медико-стоматологічний факультет не купує трупи, а приймає пожертви у вигляді виноградної лози, після виконання суворих вимог

- інформує Університет міста. 

Католицький університет заявляє, що "не купує трупи, а лише сплачує похоронним бюро встановлену ними суму за транспортування і вивезення тіл, подальшу кремацію, а також за оформлення відповідних документів", передає щоденне іспанське видання.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що автономна спільнота Галісія в Іспанії зіткнулася з мільйонами пелет вздовж узбережжя низки районів регіону. Очищенням щонайменше двадцяти пляжів від п'ятиміліметрових кульок наприкінці 2023 року займалися сотні мешканців та активістів, що прибули з інших регіонів країни.

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