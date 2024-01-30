В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов

В Испании раскрыли банду, которая, как говорят, незаконно торговала трупами: фигуранты подозреваются в подделке бумаг и документов, чтобы получить тела умерших в больницах и домах престарелых, которые затем были проданы за 1200 евро каждое.

Об этом передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Национальная полиция ликвидировала в испанской Валенсии преступную сеть, связанную с продажей трупов. Согласно пресс-релизу полиции, опубликованному в понедельник, были арестованы четыре человека, испанцев по национальности, в возрасте от 41 до 74 лет.

Как указывается, подозреваемые фальсифицировали документацию с целью "похищения тел из больниц и жилых домов, чтобы затем продать их университетам для обучения по цене 1200 евро за тело".

Обвиняемые выбирали умерших людей, которые не имели родственников, преимущественно иностранцев, или которые жили в опасных условиях - говорится в заявлении Policía Nacional.

Также сообщается что например похоронное бюро, которое участвует в этом деле, собрало с университетов более 5000 евро за по меньшей мере одиннадцать кремаций, которые так и не были проведены.

Для подготовки и повышения квалификации врачей в медицинских факультетах университетов, существует необходимость практических занятиях с трупами. Возможно в Испании, не хватает достаточного количества трупов для этой цели, пишут СМИ.

Дополнение

В начале 2023 года Министерство здравоохранения страны направило распоряжение об изменении протокола действий, который в течение трех десятилетий применялся в нескольких государственных больницах, и который позволял похоронным бюро управлять и регистрировать смерти, даже создавая своего рода опекунство. Было расторгнуто соглашение с Ассоциацией предприятий похоронных бюро Валенсии (Aseva), объединявшей более десятка фирм. В настоящее время, всю информацию, которая необходима для принятия решений родственниками или близкими умерших, присылают именно медицинские работники.

Два медицинских факультета города Валенсия зависят от государственного Университета Валенсии и частного Католического университета. Оба подчеркнули, что работают с безопасными протоколами и не покупают трупы, а только принимают пожертвования.

Медико-стоматологический факультет не покупает трупы, а принимает пожертвования в виде виноградной лозы, после выполнения строгих требований - информирует Университет города.

Католический университет заявляет, что "не покупает трупы, а лишь платит похоронным бюро установленную ими сумму за транспортировку и вывоз тел, последующую кремацию, а также за оформление соответствующих документов", передает ежедневное испанское издание.

Напомним,

УНН сообщал, что автономное сообщество Галисия в Испании столкнулось с миллионами пеллет вдоль побережья ряда районов региона. Очисткой по меньшей мере двадцати пляжей от пятимиллиметровых шариков в конце 2023 года занимались сотни жителей и активистов, прибывших из других регионов страны.

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