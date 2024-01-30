Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника
Киев • УНН
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Киевщине напал на жертву с топором, нанеся ей смертельные телесные повреждения, и спрятал тело в яме, чтобы скрыть следы преступления.
В Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков схватил топор и нанес женщине многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась. Как сообщили в полиции, злоумышленника задержали и уже избрали меру пресечения, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, происшествие произошло в селе Рассвет Бориспольского района.
Во время распития алкогольных напитков между правонарушителем и потерпевшей возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и нанес пострадавшей многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась.
С целью сокрытия преступления фигурант переместил тело на полиэтиленовом пакете и спрятал в яме во дворе, прикрыв шифером.
Следователи задержали фигуранта, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ).
В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Киевщине напал на жертву с топором, нанеся ей смертельные телесные повреждения, и спрятал тело в яме, чтобы скрыть следы преступления.
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