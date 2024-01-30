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Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника

Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 15:22  •  12342 просмотра

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Киевщине напал на жертву с топором, нанеся ей смертельные телесные повреждения, и спрятал тело в яме, чтобы скрыть следы преступления.

В Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков схватил топор и нанес женщине многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась. Как сообщили в полиции, злоумышленника задержали и уже избрали меру пресечения, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло в селе Рассвет Бориспольского района.

Во время распития алкогольных напитков между правонарушителем и потерпевшей возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и нанес пострадавшей многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась.

С целью сокрытия преступления фигурант переместил тело на полиэтиленовом пакете и спрятал в яме во дворе, прикрыв шифером.

Следователи задержали фигуранта, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ).

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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