Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника

В Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков схватил топор и нанес женщине многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась. Как сообщили в полиции, злоумышленника задержали и уже избрали меру пресечения, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло в селе Рассвет Бориспольского района.

Во время распития алкогольных напитков между правонарушителем и потерпевшей возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и нанес пострадавшей многочисленные ранения, в результате чего последняя скончалась.

С целью сокрытия преступления фигурант переместил тело на полиэтиленовом пакете и спрятал в яме во дворе, прикрыв шифером.

Следователи задержали фигуранта, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ).

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.